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Sucuoğlu: İlle De İkili Koalisyon Olacak Diye Bir Şey Yok

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “İlle de ikili koalisyon hükümeti olacak diye bir şey yok” dedi, hükümeti kurma tüm siyasi partilerle görüşeceklerini, odaklandıkları bir parti olmadığını dile getirdi.
Sucuoğlu: İlle De İkili Koalisyon Olacak Diye Bir Şey Yok

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, “İlle de ikili koalisyon hükümeti olacak diye bir şey yok” dedi, hükümeti kurma tüm siyasi partilerle görüşeceklerini, odaklandıkları bir parti olmadığını dile getirdi.

Sucuoğlu, 6 ya da 7 Şubat’ta yeni vekillerin yemin töreni olacağını, arkasında da hükümeti kurma görevine ilişkin yetkilendirme yapılacağını dile getirerek, “Şubat’ın yarısında da Bakanlar Kurulu sunulur” şeklinde konuştu.

Parti içerisindeki bazı isimleri gayrı resmi görüşmelerle ilgili görevlendirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, “Olgunlaşmasını bekliyoruz. Belki daha sonra biz de görüşme noktasına geliriz” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklaması özetle şöyle: Görüş alışverişinde bulunduk. YSK, resmi sonuçları Resmi Gazete’de yayımladıktan 10 gün sonra süreç başlar.

Yemin töreni sonrasında görüşmeler başlayacak. Seçim değerlendirmesini konuştuk. Verimli bir toplantı oldu. Bu süre içerisinde boş durmayacağız. Diğer partilerle görüşmelerimiz olacak. Görevi bize verecekse hükümeti kurma yönünde adım atacağız. 10 günlük süre boş geçmeyecek, temaslarımız devam edecek. Bugün aracılarla görüşmelere başladık bile. Hızlı şekilde ortak paydada buluşuruz. Resmi görevlendirme sonrasında hükümeti kurarız. Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle daha fazla vakit kaybetmesi mümkün değil.

Ön çalışmalar var, bazı arkadaşları görevlendirdik, olgunlaşmasını bekliyoruz. Belki daha sonra biz de görüşme noktasına geliriz. 4 partiyle de görüşeceğiz. Herhangi bir ön yargı ya da odaklandığımız parti yok. İstikrar şart. 5 yıllık hükümet esas hedefimiz. Arzu ettiğimiz ekonomi anlamında adımları seçilme gailesini olmadan atmak istiyoruz. İş ola hükümet kurma niyetinde değiliz.

(Olası koalisyon ortakları ile) Protokol yapacağız. 2’li olur, 3’lü olur diye bir şey yok. İlle de ikili koalisyon olur diye bir şey yok. Daha önceki koalisyonlarda en büyük sıkıntı nisap sıkıntısıydı. Bunu bu ülkeye yeniden yaşatmaya hakkımız yok. Rahat temsiliyet olması gerekir.

6-7 Şubat yemin töreni, arkasında yetkilendirme yapılır. Şubat’ın yarısında da Bakanlar Kurulu sunulur.

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