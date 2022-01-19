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Sucuoğlu'ndan Girne'de Ziyaretler

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Sucuoğlu'ndan Girne'de Ziyaretler
Sucuoğlu'ndan Girne'de Ziyaretler

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Girne ile devam etti.

UBP açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ve KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi'ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi Başkanı Tufan Akkaya, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu derneklerine görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, UBP'ye olan güvenlerinin tam olduğunu, seçimde de ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu da, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi Başkanı Ethem Gül Başbakan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

“Ülkenin birlik beraberliğini korurken sorunlarımızın da neler olduğunu biliyoruz” diyen UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin kuruluşu ve öncesinde verilen mücadelede gazilerin çok büyük bir payı olduğunu vurgulayarak, “Biz KKTC için yaşıyoruz. Ülkemizi daha ileriye taşımak adına çalışıyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin tanınması adına adımlar atacaklarını vurgulayan Başbakan, Kıbrıs konusunun emin ellerde olduğunu ve iki eşit egemen devlet tezinin de sonuna kadar arkasında durduklarını anlattı.

Başbakan, Doğan Türk Birliği ziyaretinde ise ülke sporuna kulüplerin katkılarının büyük olduğunu belirterek, sporun ülke gençleri için önemine bilincinde olduğunu söyledi.

Bu bağlamda güçlü bir hükümet ile sorunların hep birlikte üstesinden gelineceğini kaydetti.

Başbakan, kendilerinin istediğinin istikrarlı bir siyaset olduğunu kaydederek, “Şu anda UBP öyle bir noktada ki tek başına iktidara gelmeye çok yakın. O yüzden biz insanımıza soruyoruz şu anki durumdan memnun musunuz, eğer memnunsalar yine koalisyon hükûmetleri ile devam edelim” dedi.

Başbakan,  Cem Evi sıkıntısını da çok iyi bildiğini kaydederek, bu konuda seçim sonrası ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

“Ayrımız gayrımız olmaz” diyen Başbakan, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak adına çalıştıklarını belirtti.

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