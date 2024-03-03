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Süleyman Uluçay: Karayolları Dairesi’nin yeniden yol yapmaya başlaması sevindirici bir gelişme

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, problemli olan Güvercinlik-Tenten yolunun Karayolları Dairesi tarafından yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Süleyman Uluçay: Karayolları Dairesi’nin yeniden yol yapmaya başlaması sevindirici bir gelişme

Uluçay, “Karayolları Dairesi’nin uzun yıllardan sonra yeniden yol yapmaya başlaması ülkemiz adına sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, uzun zamandır problemli olan Güvercinlik-Tenten yolunun KKTC Karayolları Dairesi tarafından yakın zamanda yeniden yapılacağı haberini aldıklarını, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, bölgeye desteğini esirgemeyen Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.

Uluçay, Karayolları Dairesi’nin uzun yıllardan sonra yeniden yol yapmaya başlamasını ‘ülke adına sevindirici bir gelişme’ olarak yorumladı.,

Söz konusu bölgede bulunan beton santrallerinin de yolun yapılmasına destek vereceğini ve katkı koyacağını kaydeden Uluçay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Lefkoşa-Mağusa yolundaki tüm kavşakların ışıklandırılması, şehrimizin hemen girişindeki orta refüjün yeniden düzenlenmesi ve envanterlerinde bulunan yol boyama aracının aktif kullanımı konusunda güzel çalışmalarıyla şehrimize destek veren KKTC Karayolları Dairesi Sayın Dürdane Abi Acı’ya ve onun nezdinde Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’ya parti rozetine bakmadan halka hizmete öncelik verdikleri için çok teşekkür ederim.”

 

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