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Suriye basını duyurdu: Türkiye-Suriye-Rusya-İran zirvesinde nelerin konuşulduğu ortaya çıktı

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme çabaları devam ederken, Şam yönetimine yakın haber ajansı SANA dün gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya-İran dörtlü zirvesinin detaylarını paylaştı.
Suriye basını duyurdu: Türkiye-Suriye-Rusya-İran zirvesinde nelerin konuşulduğu ortaya çıktı

Şiddetin ve kaosun 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları atılırken dikkat çekici bir iddia Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın haber ajansı SANA’dan geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, dün Moskova’da gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya-İran dörtlü zirvesinin detaylarını paylaştı… Dün gerçekleşen ve uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği görüşmelerin detaylarını paylaşan SANA, zirvede Suriye’deki Türk askerinin çekilmesinin görüşüldüğünü öne sürdü.

Savunma bakanları ve istihbarat müsteşarlarının katıldığı zirve sonrasında görüşülen konularla ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken haber ajansının haberinde, “Suriye, Rusya, İran ve Türkiye'nin savunma bakanları bugün Moskova'da Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesini ve uluslararası M4 otoyoluna ilişkin anlaşmanın uygulanmasını görüştüler” denildi.

SANA’nın haberinde, “İki taraf birçok dosyayı görüştü ve toplantı olumlu geçti” denildi.

Şam yönetimi daha önce, Suriye’deki Türk askerleri çekilmeden normalleşme adımları atılmayacağını ve masaya oturulmayacağını açıklamıştı.

Dünkü görüşme sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Suriye’deki güvenliği güçlendirmek ve Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirmek için atılabilecek adımlar görüşüldü” demişti.

AKAR: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleşen ‘dörtlü toplantı’ya ilişkin, “Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık” dedi.

Akar ayrıca, “Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma fırsatı bulduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye’de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve IŞİD başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye’nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık” diye konuştu.

NORMALLEŞME SÜRECİ ARALIK’TA BAŞLADI

Ankara ile Şam arasındaki normalleşme süreci 28 Aralık 2022’de başlamıştı…

O dönem Türkiye, Rusya ve Suriye’nin savunma bakanları Moskova’da bir araya gelirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da masaya oturmak için bazı şartları olduğunu duyurmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2012’den kopmuş durumda.

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