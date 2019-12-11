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Sürücülerin dikkatine!

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Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

Polis, Nergisli-İnönü kavşağı arasındaki derenin taşması yüzünden bu güzergahtaki yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Nergisli – İnönü kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan derenin taştığını ve yağmur sularının yol üzerinden aktığını kaydederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

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