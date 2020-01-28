Sürücülerin Dikkatine !

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde asvalt tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Lefkoşa gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatılmıştır.
Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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