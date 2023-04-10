Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, Yemen'de Husilerle "barış" konusunu görüştü

Suudi Arabistan ve Umman'dan heyetleri, Yemen'deki Husi yetkililerle barışın tesis edilmesi konusunu değerlendirdi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, başkent Sana'da Umman ve Suudi Arabistan heyetlerini kabul etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, görüşmede, Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile bazı yetkililer de hazır bulundu.

Meşat, yürüttüğü arabuluculuktan, görüş ayrılıklarını giderme konusundaki pozitif rolünden ve tüm Yemen halkının arzuladığı barışın tesisi için sarf ettiği çabadan ötürü Umman'a minnettar olduklarını dile getirdi.

Meşat ayrıca, Yemen halkının özgürlük ve barış özlemini gerçekleştirecek adil ve onurlu barıştan yana olduklarını yineledi.

Suudi Arabistan heyetinin başkanı da Yemen'de barış ve istikrarı desteklemesinden ve barışın tesisi için yürüttüğü çalışmalardan ötürü Umman'a teşekkür etti.

Umman ve Suudi Arabistan'dan söz konusu görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinden üst düzey bir yetkili 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin 6 ay ila 1 yıl uzatılması ve insani ve ekonomik boyutu da içerecek şekilde genişletilmesi, ardından da savaşın sonlanması için doğrudan siyasi diyalog başlatılması konusunda Husilerle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.