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Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk

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Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk
Suudi Arabistan'da 35 yıldan uzun süredir uygulanan sinema yasağı kalkıyor. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkedeki sinemaların yeniden açılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'da on yıllardır süren sinema yasağının kaldırılacağı açıklandı. Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad el Avad, ticari amaçlı ilk sinemalar için en kısa sürede izinlerin çıkarılacağını ve işletmelerin Mart 2018'de açılmasının planlandığını duyurdu.

El Avad, sinema yasağının kaldırılmasının, "Suudi Arabistan'daki kültürel ekonominin gelişimi açısından bir dönüm noktası olduğunu” belirtti. Kültür Bakanlığı 2030 yılına kadar ülke genelinde 300 sinemanın açılmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan'da Haziran ayında tahtın bir numaralı varisi konumuna geçen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, modernleşme yönünde adımlar atılacağını duyurmuş ve Eylül ayı sonunda kadınların otomobil kullanmasını engelleyen yasağı kaldırtmıştı. Yine geçen haftalarda ilk kez Suudi bir kadın şarkıcının kamuya açık konser vermesine izin çıkmıştı.

1980'li yıllarda yasaklanan sinemalara yeniden izin verilmesi, Veliaht Prens'in sosyal reformlarından biri olarak değerlendiriliyor.

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