  • BIST 2.857,18
  • Altın 1029.639
  • Dolar 17.9486
  • Euro 18.2632
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Suudi petrol devi Aramco, ikinci çeyrekte rekor kırdı

» »
Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco, yılın ikinci çeyreğinde 48,4 milyar dolar kar ederek rekor kırdı. Analistlerin tahmini 46,2 milyar dolar kar edeceği yönündeydi.
Suudi petrol devi Aramco, ikinci çeyrekte rekor kırdı

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettikten sonra petrol ve gaz fiyatları ‘uçtu.’ Varil fiyatı 130 doların üzerini gördü. Rusya, Batı’ya en çok petrol ihracat eden ülkelerden. Ancak savaş çıkınca Batılı ülkeler Rusya’ya bağımlı kalmamak için başka ülkelere yöneldi.

Bunun üzerine devlet yönetimindeki Aramco’nun karı geçen yıla kıyasla yüzde 90 arttı. Bu yıl ikinci çeyrekteki karı, üç yıl önceki verilere göre ‘en yükseği’ olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 25,5 milyar dolar kar eden şirket Exxonmobil, Chevron ve BP gibi şirketleri solladı.

Bloomberg’e göre dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Aramco’nun ikinci çeyrekteki karı, üç aylık süreç baz alındığında listelenen tüm şirketlerinkinden yüksek.

Şirket, yönetimi talebi karşılamak için büyümeye devam edeceğini duyurdu.

CEO Amin Nasır, ekonomik belirsizlik ve küresel pazardaki dalgalanmanın devam ettiğini ancak bu yılın ilk yarısındaki verilerin artan talebi karşılayabilmeleri için yatırım yapmaları gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filipinler’de 6,1 büyüklüğünde deprem13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:44
  • Malezya'daki kuş cenneti: Kuala Lumpur Kuş Parkı13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:28
  • İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 49’a çıktı12 Ağustos 2022 Cuma 19:13
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Bölgede coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyiz11 Ağustos 2022 Perşembe 15:58
  • Yemen'in Şebve vilayetindeki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:27
  • Lübnan, Ukrayna’dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi09 Ağustos 2022 Salı 22:53
  • Suudi Arabistan infaz oranlarıyla göz korkutuyor09 Ağustos 2022 Salı 19:48
  • Tayvan: Çin, askeri tatbikatı Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanmak için kullanıyor09 Ağustos 2022 Salı 09:39
  • Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:59
  • BM: Gazze ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti