T.C Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Başkanlığını Ziyaret Etti

Lefkoşa-Hala Sultan Camii’nde bugün 18:30’da icra edilecek “Mevlid-i Nebi Programı”na katılmak üzere ülkemize gelen Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü’yü ziyaret ederek bir süre görüştü.
Din İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşen ve Din İşleri Başkanlığı İlçe Temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Erbaş’a, Kıbrıs el sanatlarını yansıtan hediyeler takdim edildi.
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