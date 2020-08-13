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T.C. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması

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T.C. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması
T.C. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Oruç Reis hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Bak bizim Oruç Reis'imize sakın ha saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

 

Ne olmuştu?

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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