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T.C Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına düşen vaka sayısının en çok azaldığı iller paylaşımının Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta paylaştığı verilerle uyuşmadığı ortaya çıktı.
T.C Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre 100 bin kişi başına düşen vaka sayısının en çok azaldığı iller paylaşımının Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta paylaştığı verilerle uyuşmadığı ortaya çıktı. Koca, vakaların en çok azaldığı ilin İzmir olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre vakaların en çok Çanakkale'de azaldığı görüldü.

Bakan Koca, bugün yaptığı paylaşımda İzmir'de 100 bin kişi başına vaka sayısının 399,78 azalarak 439,11'e düştüğünü belirtti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka haritasına göre bu ilin İzmir değil, Çanakkale olduğu görülüyor.

Koca'nın paylaştığı verilerde vaka düşüşü yaşanan diğer illerin de isimlerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Verilere İstanbul yerine Sakarya'nın, Giresun'un yerine Adana'nın, Yalova yerine Kırşehir'in, Tekirdağ yerine Kars'ın, Bayburt yerine Tokat'ın, Kocaeli yerine Batman'ın, Sinop yerine Nevşehir'in, Kırklareli yerine Manisa'nın yazıldığı görülüyor.

Verilerde ismi doğru yazılan tek şehir ise Zonguldak oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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