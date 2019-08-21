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Taçoy: Dosta güven, düşmana korku salındı

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları’nın KKTC’ye yaptığı ziyareti tarihi olarak değerlendirdi.
Taçoy: Dosta güven, düşmana korku salındı

Taçoy, “Sayın Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam kadro olarak ülkemizde temaslar yapması, çok önemli mesajlar içeriyordu. Böyle bir fotoğraf daha önce hiç verilmedi. Bir anlamda dosta güven düşmana korku salındı” dedi.

Demirören Haber Ajansına özel açıklamalar yapan Bakan Taçoy, “Ziyaret basit olarak planlanmadı. Kıbrıs Türk halkına, ‘biz buradayız, siz güvendesiniz’ mesajı dolu dolu 3 gün ile verildi. Rumların yerinde olsam, Sayın Akar’ın açıklamalarının altını çizerek tekrar tekrar okumalarını tavsiye ederim. Akar’ın, ‘Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta sorunların barışçıl yöntemlerle, barışçıl yollarla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek, uygun bir şekilde çözümlenmesinden yanayız. Temel yaklaşımımız bu. Barışçıl çözümlerden yanayız’ sözünün önemini anlasınlar. Uzattığımız barış ve dostluk eli sıkılsın” ifadelerini kullandı.
Taçoy, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kendi çıkarları için gerçekleştirdiği” yönündeki açıklamalarına da sert yanıt verdi.

“Rum Bakan, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi bıraksın, sonra konuşsun” diyen Taçoy, “Türkiye, hem kendi alanında hem de Kıbrıs Türklerinin verdiği yetki alanlarında doğalgaz araması yapmaktadır. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri burada tam anlamıyla korunmaktadır” dedi.

Rum basınında, ‘6,7 ve 10’uncu parsellerde sondaj başlayacağı’ haberlerini de değerlendiren Taçoy, “Rumlar artık şunu net olarak kavramak zorundadır. Kıbrıs sorunu çözülmeden veya Ada’da bir anlaşma sağlanmadan atılan adımlar sadece gerilim yaratır. Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını vermeden, Ada etrafındaki doğal kaynakları rahat şekilde kullanacağını düşünmesi akıl tutulmasıdır” uyarısı yaptı.

Kıbrıs Türk tarafının son dönemde, Türkiye ile birlikte proaktif bir dış siyaset izlediğine işaret eden Enerji Bakanı Taçoy, “Bu siyasetin bir göstergesi de Kapalı Maraş’tır. Bizler, yıllardır kapalı olan Maraş’ın açılması için gerekli adımları atmaya başladık. Burası Türk yönetiminde açılacaktır. Burada mülkü olan gelip mülkünü alabilecek. Mülkünü isterse kullanabilir isterse satabilir. 1974 öncesinde dünyanın en gözde tatil merkezlerinden biri olarak bilinen Maraş’ın yeniden canlanarak, bir marka olacağını düşünüyoruz. Kapalı Maraş yılanların, farelerin değil insanların yaşam alanı olacak” dedi.

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