Taçoy İngiltere'de

İngiltere’de bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediği London Charity Cup mücadelesine katılan Mehmetçik ve Dumlupınar takımlarının maçını izledi.
Partiden verilen bilgiye göre, Taçoy, Londra Türk Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı görüştü.
Taçoy, Sarı’nın davetiyle Londra Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediği London Charity Cup mücadelesine katılan Mehmetçik ve Dumlupınar takımlarının maçlarını da izledi.
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