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Tahıl krizinin yaşandığı Tunus’a ABD’den 25 bin ton buğday desteği

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kuraklık ve Ukrayna savaşından dolayı tahıl krizi yaşayan Tunus’a 25 bin ton buğday desteği sağladı.
Tahıl krizinin yaşandığı Tunus’a ABD’den 25 bin ton buğday desteği

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Tunus halkının Rusya ile Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl krizine destek olmak için ABD ve Dünya Bankası’nın sağladığı 25 bin ton buğdayın Tunus Tahıl Ofisi koordinasyonuyla Tunus Limanı’na ulaştırıldığı” belirtildi.

Resmi rakamlara göre Tunus, tahıl ihtiyacının yüzde 70'ini ithal ediyor. Kuraklık, korona salgını ile Ukrayna savaşından etkilenen Tunus'ta son yıllarda tahıl krizi yaşanıyor.

Son 70 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığı Tunus'ta baraj doluluk oranları yüzde 30'un altında kalmıştı.

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