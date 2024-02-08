  • BIST 8949.79
  • Altın 1997.497
  • Dolar 30.5989
  • Euro 33.0039
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı

» »
Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler Perşembe günü Omonia ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler Perşembe günü Omonia ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

18 yaşındaki Özler'in kulüple 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ocak ayında, 1957'den beri kulübün A takımında oynayan ilk Kıbrıslı Türk olarak tarihe geçti ve Digenis Ypsona'ya karşı kazanılan 3-0'lık Coca Cola Kupası zaferinin son yarım saatinde yedek kulübesinden gelerek oynadı.

Omonia'nın A takımında forma giyen ikinci Kıbrıslı Türk olan İbrahim Aziz, 1956-57 sezonunda forma giymişti.

Kulübün akademisinden geçti ve ilk imzasını 2017 yılında 11 yaşındayken attı.

Omonia'nın kademelerindeki yükselişi, adanın siyasi sahnesinden daha uzun süredir bölünmüşlükle karşı karşıya olan Kıbrıs futbolunda nadir görülen bir birlik gösterisine işaret ediyor.

Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) başlangıçta iki toplumlu bir organizasyondu ve müsabakalarında Kıbrıslı Türk takımları da yer alıyordu. Lefkoşa merkezli Kıbrıslı Türk kulübü Çetinkaya, 1950'lerin başında Apoel gibi takımlarla başa baş mücadele ederek kupa dolu başarılara bile imza attı.

Ancak, Kıbrıs Türk takımlarının 1955 yılında Kıbrıslı Rumlara ait birçok sahada oynamaları yasaklandı ve böylece CFA'dan ayrı müsabakalar düzenleyen kendi birlikleri CTFA'yı kurdular.

İki toplumun futbol federasyonlarını yakınlaştırmak için daha önce gösterilen çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Pazartesi günü CFA Başkanı George Koumas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un CTFA'nın Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için başvuruda bulunduğunu söylemesinin ardından CTFA'nın uluslararası futbol camiasına katılma girişimlerine karşı çıktı.

Amacının "Kıbrıslı Türklerin yapmaya çalıştığı şeyi bir kez daha sona erdirmek" olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo 39 yaşında05 Şubat 2024 Pazartesi 22:04
  • Messi'nin ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor01 Şubat 2024 Perşembe 10:37
  • Messi ve Ronaldo yeniden rakip31 Ocak 2024 Çarşamba 19:41
  • Ancelotti: Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var31 Ocak 2024 Çarşamba 18:07
  • Messi ile Ronaldo yeniden karşı karşıya geliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:04
  • Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti29 Ocak 2024 Pazartesi 17:54
  • Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de29 Ocak 2024 Pazartesi 13:15
  • Beşiktaş'ta taraftar artık isyan etti!29 Ocak 2024 Pazartesi 11:51
  • İspanyol kadın futbolcuyu öpen eski Federasyon Başkanı'na verilen ceza onandı27 Ocak 2024 Cumartesi 10:57
  • Futbol'da Kıbrıs Kupası kuraları çekildi26 Ocak 2024 Cuma 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti