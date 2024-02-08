Tahsin Ozler Omonia ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler Perşembe günü Omonia ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.



18 yaşındaki Özler'in kulüple 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



Ocak ayında, 1957'den beri kulübün A takımında oynayan ilk Kıbrıslı Türk olarak tarihe geçti ve Digenis Ypsona'ya karşı kazanılan 3-0'lık Coca Cola Kupası zaferinin son yarım saatinde yedek kulübesinden gelerek oynadı.

Omonia'nın A takımında forma giyen ikinci Kıbrıslı Türk olan İbrahim Aziz, 1956-57 sezonunda forma giymişti.



Kulübün akademisinden geçti ve ilk imzasını 2017 yılında 11 yaşındayken attı.



Omonia'nın kademelerindeki yükselişi, adanın siyasi sahnesinden daha uzun süredir bölünmüşlükle karşı karşıya olan Kıbrıs futbolunda nadir görülen bir birlik gösterisine işaret ediyor.



Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) başlangıçta iki toplumlu bir organizasyondu ve müsabakalarında Kıbrıslı Türk takımları da yer alıyordu. Lefkoşa merkezli Kıbrıslı Türk kulübü Çetinkaya, 1950'lerin başında Apoel gibi takımlarla başa baş mücadele ederek kupa dolu başarılara bile imza attı.



Ancak, Kıbrıs Türk takımlarının 1955 yılında Kıbrıslı Rumlara ait birçok sahada oynamaları yasaklandı ve böylece CFA'dan ayrı müsabakalar düzenleyen kendi birlikleri CTFA'yı kurdular.



İki toplumun futbol federasyonlarını yakınlaştırmak için daha önce gösterilen çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Pazartesi günü CFA Başkanı George Koumas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un CTFA'nın Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için başvuruda bulunduğunu söylemesinin ardından CTFA'nın uluslararası futbol camiasına katılma girişimlerine karşı çıktı.



Amacının "Kıbrıslı Türklerin yapmaya çalıştığı şeyi bir kez daha sona erdirmek" olduğunu söyledi.