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Tahta Merdivende Dengesini Kaybedip 2 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Tahta Merdivende Dengesini Kaybedip 2 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

20.06.2021 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Mesut KAYNARCA (E-41) tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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