Tahta Merdivende Dengesini Kaybedip 2 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
20.06.2021 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Mesut KAYNARCA (E-41) tek katlı ikametgahının damına çıkmak için kullandığı tahta merdiven üzerinden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.