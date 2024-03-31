Talat: Aynı şey Cafer Gürcafer’in yaptığı itiraflar için de geçerli olmalı

CTP Milletvekili Ongun Talat, Serdinç Maypa’ya yönelik yapılan soruşturmanın konunun bir tarafı olan Mütahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer için de yapılması gerektiğine dikkat çekti.

CTP Milletvekili Ongun Talat, Serdinç Maypa’ya yönelik yapılan soruşturmanın konunun bir tarafı olan Mütahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer için de yapılması gerektiğine dikkat çekerek “Aynı şey, Serdinç Maypa’yı tutuklanmaya götüren didişmenin bir tarafı olan Cafer Gürcafer’in geçtiğimiz günkü basın toplantısında yaptığı itiraflar için de geçerli olmalı” ifadelerini kullandı.

Talat, bunun yapılmaması halinde “tutuklama haberiyle eş zamanlı olarak sızdırılan ses kayıtlarının işaret ettiği Maypa’nın aleyhine soruşturma genişletilir ve insan ticareti/yasadışı komisyonculuk gibi yeni suçlamalar bir tek ona yönlendirilirse, havadaki kumpas kokusu daha da keskinleşir. Bunun muhalif bir sesi susturma operasyonu olduğu algısı teyit edilir, iyice pekişir…” vurgusunda bulundu.

Ongun Talat mahkemenin dün verdiği kararda Serdinç Maypa’nın yayınlamış olduğu şikayet konusu belgelerdeki iddiaların soruşturulmasına yönelik talimat verdiğini hatırlatarak “bu talimatla, tahkikatı yürüten Polis Genel Müdürlüğü’ne daha sürecin başında ciddi bir mesaj vermiş oldu” dedi.

Ongun Talat’ın değerlendirmeleri şöyle:

Bugün Mahkeme son derece önemli bir talimat verdi. Serdinç Maypa’nın yayınlamış olduğu şikayet konusu belgelerdeki iddiaların soruşturulmasına yönelik bu talimatla, tahkikatı yürüten Polis Genel Müdürlüğü’ne daha sürecin başında ciddi bir mesaj vermiş oldu.

Yargı, seçmece soruşturma yapıldığı algısının toplumda adalete olan inancı zayıflatacağını çok iyi biliyor. O nedenle tahkikat makamına, “belgelerin içeriğini soruştur, suç tespit edersen onları da huzuruma getir ” demiş oldu…Bir de “15 günde bir, ne yaptığınla ilgili bana rapor ver.”

Aynı şey Serdinç Maypa’yı tutuklanmaya götüren didişmenin bir tarafı olan Cafer Gürcafer’in geçtiğimiz günkü basın toplantısında yaptığı itiraflar için de geçerli olmalı. Cafer Bey’in kendi deyimiyle “yasadışı komisyonculuk” yaptığını açıkça söylediği oğlundan başlamak suretiyle, ucu kime dokunacaksa dokunsun, Polis tarafından tahkikatın derhal başlatılması gerekiyor.

Bu yapılmaz, hele bir de üstüne dün tutuklama haberiyle eş zamanlı olarak sızdırılan ses kayıtlarının işaret ettiği Maypa’nın aleyhine soruşturma genişletilir ve insan ticareti/yasadışı komisyonculuk gibi yeni suçlamalar bir tek ona yönlendirilirse, havadaki kumpas kokusu daha da keskinleşir. Bunun muhalif bir sesi susturma operasyonu olduğu algısı teyit edilir, iyice pekişir…

Benden uyarması…