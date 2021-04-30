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'Tam kapanma'nın ilk gününde Metro İstanbul'da yoğunluk: Ek seferler düzenleniyor

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17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından yolcu yoğunluğu yaşandığı belirtilerek ek seferler düzenlendiği açıklandı.
'Tam kapanma'nın ilk gününde Metro İstanbul'da yoğunluk: Ek seferler düzenleniyor

17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından yolcu yoğunluğu yaşandığı belirtilerek ek seferler düzenlendiği açıklandı.

Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi başladı.

Kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü. 

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" açıklamasını yaptı. 

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