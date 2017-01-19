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Tamamlanan iki hattın uzunluğu 257 kilometre

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Tamamlanan iki hattın uzunluğu 257 kilometre
Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında Ada'ya ulaşan suyun dağıtımı için inşa edilen Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçme Suyu İsale Hatlarını tamamladı.

Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında Ada'ya ulaşan suyun dağıtımı için inşa edilen Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçme Suyu İsale Hatlarını tamamladı. Kuzey Kıbrıs'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede, daha önce devreye alınan isale hatları ile birlikte Türkiye'den iletilen içme suyu Ada'nın her noktasına ulaştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan "askıda borulu deniz geçiş sistemi"ni de bünyesinde barındıran proje, dört yılda tamamlandı.

Daha önce tamamlanan isale hatları ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerine yüksek standartlarda içme suyu temin ediliyordu. Geçici kabulleri tamamlanan Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçme Suyu İsale Hatları ile birlikte Ada'nın her bölgesine içme suyu ulaştı.

TAMAMLANAN İKİ HATTIN UZUNLUĞU 257 KİLOMETRE

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, proje ile KKTC'nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için adaya yıllık 75 milyon metreküp su iletileceğini bildirdi.

Eroğlu, "Proje çerçevesinde KKTC İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılmış suyu Girne, Beşparmak, Güzelyurt ve Alayköy'de bulunan mevcut depolara iletecek olan yaklaşık 161 kilometre uzunluğundaki Girne Bölgesi İçme Suyu İsale Hattını tamamladık. Ayrıca suyu İskele-Dipkarpaz bölgesindeki depolara iletecek yaklaşık 96 kilometre uzunluğundaki Dipkarpaz Bölgesi İçme Suyu İsale Hattının da geçici kabul saha çalışmalarını tamamladık. Netice itibarıyla son olarak toplam 257 kilometrelik hat tamamlandı" ifadesini kullandı.

KKTC halkının içme suyu problemlerinin artık ortadan kalktığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce tamamlanmış olan KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı, KKTC Tarafı Kara Yapıları, Geçitköy Terfi İstasyonu ve Arıtma Tesisi ile Lefkoşe ve Gazimağusa Bölgesi İçme Suyu İsale Hattı'yla Ada üzerinde inşa edilen bütün dağıtım hatlarının kabul çalışmalarını tamamlamış olduk. Böylece Türkiye'den iletilen suyun Ada'nın her noktasına dağıtılması sağlandı."

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