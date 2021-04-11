Tandoğan Yalkut yazdı...İhracat, İthalat ve denge…

Bu üç kelime ülkelerdeki Yürütme görevinde bulunan kişilerin, farklı oranlarda olsada tümünün doğrudan ilgilenmesi gereken en önemli kelimlerdir. Nedenini en basit cümleler ile açıklamaya çalışacağım.

Ülkedeki her birey sizden öncelikle sağlık, eğitim gibi beklentileri vardır. Bunların sağlanması ile birlikte iş, daha fazla gelir insanoğlunun doğasındandır bekler ve ister. Ülkede yaşayan herkes devlet memuru veya işçisi olamaz, olsa bir söz vardır hani; “can dayanmaz”.

Bizim ülkemizde pek çok etken vardır ki çok da öyle ihracat yapmamız kolay değildir.

Üretim yapıyormuyuz?

O da çok az.

Sonrada hayıflanıyoruz. Fakiriz.

Ada ülkesiyiz bunu biliyoruz. Muhakkaktır ki ülkede yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için İthalat yapacağız. İthalat yolu ile ülkeye giren ürünleri ödemek için de, ya memlekete turist ya da eğitim yolu ile giren kişilerden elde edilen gelirler ile ya da İhracat yapıp memlekete gelir getirip karşılayacağız. Çok değersiz bir para kullandığımız için yabancı para birimleri karşısında ucuz sayılıyoruz. Bu ihracatı daha kolay yapmamızı sağlayabilir. Dövizin çok yükseldiği dönemlerde ciddi bir ihracat politikamız olsa ellerimizi ovuşturabiliriz ama onu da başaramıyoruz.

Yazının başında yazmıştım, ihracat ya da ithalat yürütmenin içindek herkesin ilgilenmesi gereken kelimlerdir diye. Bölümünüz ne ise o bölüm ile ilgili yaptığınız ithalatı ve ihracatı dengeleyemezseniz yanlış yapıyorsunuz demektir. Tarım yapıyorsanız ithal ettiğiniz değer kadar üretin bunu ya ihraç edin ya da içerde tüketin. Bunu yapamıyorsanız açık var demektir. Bunu algılayamıyorsanız yandık demektir.

Kısaca ihracatın faaydalarını birkaç başlıkla belirtmek istiyorum.

- Satış rakamlarını ve kar marjını arttırmak

- Dünya pazarlarında markanızın ve sektörünüzün yer almasını sağlamak ve pay almak

- İç pazara olan bağımlılığı azaltmak (iç pazardaki rekabetten daha az etkilenmek)

- Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak

- Üretim kapasitesini maksimum düzeyde tutmak ve satış gerçekleştirebilmek

- Yurt içinde ve yurt dışında rekabet gücünü arttırmak

- Daha fazla istihdam yaratmak

- Pazar payını büyütmek

- Ülkenin dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı olmak

En son yazdığımız dışındakiler aslında şirketlerin kendilerini ilgilendiriyor ve sadece dış ticaret dengesi devleti ilgilendiriyor gibi görülebilir. İstihdam o kadar önemli bir sorun ki devletler için.

İhracat kalemlerimize baktığımızda başta süt ürünleri, narenciye gibi ürünleri görebiliyoruz. Aslında yıllardır izlenen istatistiki veriler bizlere ne yapacağımızı söylüyor. İşte tam da bunları dinleyip ona gore hareket etmek gerekiyor.

Ticaret Odası verilerinden elde ettiğim bir tabloyu size 2019 yılında neler ihraç etmişiz diye görmeniz için aktarmak istedim.

Başlıca ihracat ürünleri, ($), 2019

Mal Cinsi 2019 Süt Ürünleri (kg) 39,218,797 Narenciye (kg) 19,278,032 Hurdalar 5,397,541 Piliç Eti (kg) 2,435,662 Konsantre 1,618,782 Konfeksiyon 1,081,593 Keçi Boynuzu (Çekirdek) (kg) 776,428 Rakı (lt) 672,582 Yumurta 646,500 Sebzeler 615,884 Deriler 606,874

Güney Kıbrıs Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ciddi anlamda ithalat yapıyo bizden çünkü bunun en önemli nedenlerinden birinin ucuz olduğumuzdan olduğunu yukarda yazmıştım.

Son olarak işin vehametini görebilmeniz , plansızlığı ya da planı yanlış yaptığımızı görmeniz için DPÖ verilerinden elde edilen bu tabloyu da bilginize getirmek istedim.

Durum vahim, iş ciddi, yapılması gereken doğru planlamak.