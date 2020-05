Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Türkiye ile İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne KKTC, Başbakan olarak imza atarken ne ortağınıza nede maliye Bakanınıza haber vermediğiniz öne sürülüyor. Bu nedenle millet ateşe konan şiş gibi kızgın, küsbe yemiş bülbül gibi sukun ve küskün. Ortağınız Kudret Hoca’nın, elle düzelltikten sonra off –side’den attığınız golün sayılması nedeniyle, yüzü ekşi satarken, yüzünden düşen bin parça oluyor. Sn. Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak iyi çıkış yaparak iyi mesafe kat ettiniz. Ancak Maraton uzun. Kondüsyon yetersiz kalırsa finiş çizgisine gitmek bile zor olur. Ayşaba, dilleri ve yaptıkları ile insanları kıranları sonrasında ne ibadetleri nede Analarının galbolit sabunu temizler. Aman Ersin ovlucuğum dikkat etsin dedi.

Sn. Kudret Özersay, rahmetli babam, ünlü bir düşünürün sözlerini sürekli olarak bana hatırlatır ve oğlum, Allah beni dostlarımdan korusun. Ben düşmanlarımın hakkından gelirim derdi. Galiba o söze Tanrım beni dostlarımdan ve ortaklarımdan koru ilavesini yapmak gerekecek. Sizin fileleri havalandıran Başbakan, topu elle aldı. Elle alırken off-side pozisyonundaydı. Eli ile topu düzelttikten sonra fileleri havalandırması sonrasında gol geçerli sayıldı. Sizde hükümetteki bakanlarınızı toplayarak bundan sonraki yol haritanızı yeniden belirlediğiniz söyleniyor. Hocam, atılan gole kırıldın ve üzüldün tamam. Gün ola harman ola. Unutma,demliğin burnu ne kadar yukarıda olursa olsun, günü geldiğinde bardağın önünde eğilmeye mahkumdur.

Sn. Olgun Amcaoğlu, öfkeli bu ülkenin ekonomisinden ve parasından sorumlu sizsiniz. Maaşlar ödenemeyince piyade tüfeğinin namlusu size çevrilir. İhalelelerde ödenmesi gereken meblağlar hak sahiplerine ödenmede gecikmeye uğrayınca, mitiralyöz ile siz taranırsınız. Ekonomi biraz sıkıntıya girince göz, gez arpacık denilerek target yapılırsınız. Ama iş siyasi rant depolamaya gelince nedense tu kaka yapılırsınız. Sn. Amcaoğlu, protokolün imzalanması ile ilgili bilginin size verilmediği söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar sizin bu duruma çok kızdığınızı ve kırıldığınızı söyledi. Ayşaba, yağmuru seviyorsun ama yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorsun ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun ama esince pencereni kapatırsın. Benim ustamdır dersin ve onu sevdiğini söylüyorsun. Ama ustandan baydayı yeyince apışık kalarak ne kaçacak ne kapatacak birşey bulamıyorsun dedi.

Sn. Hayvancılık Dairesi yetkilileri, Gırgır ve Trol Teknelerinin KKTC kıyı sularında avlanmasına tepki göstererek yaptığınız açıklamada, Su Ürünleri Yasası uyarınca, KKTC bayrağı taşımayan gemilerin, KKTC karasularında avcılık yapması suçtur dediniz. Her yıl aynı zamanda Türkiye bayraklı orkinos av, taşıma ve destek gemilerinin KKTC sularında görüldüğünün farkında olunduğunuzu belirterek, her yıl uluslararası sularda avcılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Türkiye bayraklı gemilerin ön başvuru yapması gerekir. Ön başvurusu olan gemilerin de kura ile belirlendiğini vebu amaçla Türkiye’de her yıl genelgeler yayımlandığını kaydettiniz. Ayrıca KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na önceden bilgi verilmiş, TC yetkili kurumları ve diğer ilgili mercilerle istişare edilerek, konu gemilerin ülkemiz karasularında balıkçılık yapmamaları konusunda uyarıldığını belirttiniz. Hatta bunların Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca gerek karadan (radarlarla) gerekse denizden sürekli takip edilmekte olduğuna vurgu yaptınız. Peki yasaklara ve ikazlara rağmen takip edilen bu gemiler ile ilgili ne yapıldığını halk olarak öğrenemedik. Hatçe Teyze Adaletin en büyük düşmanları, memnun olan kölelerdir.Yapılanları hala anlayamadıysan, kimin neyin peşinde olduğuna bak anlarsın dedi.

Sn. Metin Gültekin Mağusa’da bir markete alış verişe gittiğini ve içerde maskesiz birisinin geldiğini ve kasiyer ile birlikte markete maskesiz giremeyeceğini söylediğini belirttin. Ancak kendi sağlığının yanısıra diğer insanların da sağlığını düşünmeyen bu şahısın kimseyi dinlemeden alış verişine devam ettiğini söyledin. Üstüne üstlük sana dönüp, zaten dünyada ölüm oranı %50 düştü diyerek saçma bir cevap verdiğini dile getirdin. Ve pandemiyi atlatma konusunda başarının tüm sağlık çalışanları ile zamanında tedbir alan hükümetin yanısıra sorumluluk bilincinde olan halkın olduğunu belirttin. Metin hocam, bazı tipler Nato mermer, Nato kafadır. Bunları okundurduk yazındırdık ama bale gudelya bale gudelya modunda kaldı. Pandemi anamızı ağlatırken, bunlar geride vokal yaparak bir halt yediklerini sanıyor.

Sn. Kadri Fellahoğlu sosyal medyadaki paylaşımınızda, hükümetimize Maraş 'ı nezaman açacaklarını ilerde sorarız. Pandemi hastanesini nezaman açacaklar? Güney Kıbrıs,Malta 45 günde yaptı. Türkiye 2000 kişilik pandemi hastanesi yaptı.KKTC nezaman diye sordunuz. 45 gün içinde yapacaktılar. Galiba 45 gün doldu ama temelini bile atamadılar. Bizde ciddiyet bu kadar. Her şeyimiz mış gibi. Devlet demekle, Devlet olunmuyormuş demekdediniz. Kadri beyciğim, pandemi ile ilgili salgında, harç bitti, yapıya paydos denildi.. Bir çocuk bile 9 ay 10 günde doğar. Acelemiz yokki. Haa, bu arada söz verdiler pandemi hastanesi erken bir zamanda bitecek. Şunun şurasında 31 Şubat tarihine ne kaldı ki. Bu arada Hacı amca, dümeni iyi çevirmek için ‘Kaptan’ yapılanlar ile girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana, yada seni küfür noktasına taşıyacakları için yazık olur adabına diyor.

Sn. Hasan Cezaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, parayı veren düdüğü çalar. TC onurumuza karşı ‘Hibe’ ve borç para veriyor dedin. Borç da hesabımıza dolar olarak yazılıyor ifadesinde bulundun. Hesap doların yükseleceği ve katlanacağı hesabıdır. Katlanan borç haciz getirir. Suyu getirdim deyip borunun geçtiği yerler benimdir diyerek anlaşma yapan anamız, katlanan borç nedeniyle bu köyün Ağası benim sizlerde benim ‘Marabamsınız’ diyebilir. Peki Abdi Ağa’nın İnce Memet’e, dediği gibi ‘Sattım bu köyü’ sizide köyümden kovuyorum derse halimiz nice olur dersin. Hasan gardaş, hayat uç buçuk ile dört arasındadır. Ya bir yerlerin üç buçuk atar, yada dört dörtlük yaşarsın. Bizim erkanı umumiye, ‘’Yes Sir’ sonrasında elde ettikleri koltuk sayesinde, dört dörtlük yaşarken, Ağanın Marabasına döndürdükleri bizlerin bir yerinin üç buçuk atmasına neden oluyorlar.

Sn. Mustafa Margilili Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Rum tarafında 14 gün pozitif vaka çıkmazsa açarım kapılar açıklamasına kızdınız. Ve Ali Pilli’ye, türkiyeden uçak geliyor, Türkiye’de hastalık ve vaka bitti mi diye sordunuz. Buna dayanarak da oraya neden tepki koymuyor ve gelmesin demediğine atıfta bulunarak, gelmesin diyemiyor. Çünkü oraya bağlı olduğu için tepki koyamıyor. Hükümet olarak arayıp halinizi sormadıkları gibi nasıl yaşadığınızı ile ilgilenmediklerini dile getirdiniz. Sevgili Mustafa, bizim toprak, toprak olduktan sonra üstüne bazı siyasetçiler gibi onur düşmanı gelmedi. Bol üretim veren, gönen tarlayı, ‘Gobi ‘ çölüne dönüştürenleri görmedi.

Sn. Zorlu Yıkıcı, Orman Mühendisleri Odası Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada bu yıl yetkililerin koronaya odaklandığını ve ormanları unuttuğunu söylediniz. Korona korkusundan herkesin bir kenara çekildiğini ve ormanların ihmal edildiğini dile getirdiniz. Kamusal bazda alınması gereken bazı önlemler olduğunu ve ormanların aktif kamusal önlemlerle korunabileceğine vurgu yaptınız. COVID-19 salgını nedeniyle ilgili bakanlıklar bir araya gelip koordine olamadı. Bu yangında şanssızlık yetkililerin, sadece Orman Dairesi değil, İçişleri Bakanlığı, Elektrik Dairesi, Sivil Savunma gibi ilgili birimlerin ‘yaza girdik, olası yangınlarla nasıl baş edeceğiz’ diye düşünmeyi akıllarına getirmemiş olmasıdır dediniz. Sn. Yıkıcı, bu konuda çokta doğru bir noktaya temas ettiniz. Hayat bize bu tip konularda yeşil ışığı hiç yakmadı. Ama zaten bizde kırmızıda hiç durmadık. İşte bu tedbirsizlik nedeniyle kırmızıda geçerken, yandan gelen arabaların arabamıza yandan toslamasına hiç şaşırmadık. Olan yanan ormanlarımıza oldu.

Sn. Devrim Barçın, UBP-HP Hükümeti özel sektör çalışanlarının sigortalardan emekli maaşı alma hakkını 65 yaşa çıkarmak üzere imzaladığı protokole madde koydu iddiasında bulundun. Amacın da Aktüeryal dengeolduğunu dile getirdin. Her özel sektör çalışanının yatırımına binaen Devletin sigortalara yatırması gereken primler vardır. Ve bu primler yasa gereği yatırılmalıdır.1977'den 2012'ye kadar Devlet olarak primlerini yatırmayacaksın ve prim yatırımına 2012 yılında başlayacaksın. 2012 yılından sonra da ilk kez Devlet olarak, UBP-HP Hükümeti olarak Sigortalara yine Devletprimlerini ödememeye başlayacasın. Sonra da aktüeryal denge adı altında bu bedeli çalışana ödedip emekli olma yaşını 65 yapmayı planyacak ifadesinde bulunacaksın dedin. Sevgili Devrim, maalesef başımızdakiler eğer iş Ceza kesmeye kaldıysa. Hakimde biziz, savcıda biziz.Marabanın , Ağa’ya söz söyleme hakkı yoktur diyor. Eeee Marabada böyle sessiz kalırsa Ağa’nın değil ceza, başına da s...a hakkı doğar.

Sn. Esat Varoğlu, Sayın Başbakanı dün bir TV kanalına demeç verirken izledik. Haberci ile aralarında en çok 40 cm. mesafe vardı ve ikisinin de maskeleri yoktu. Bir ülkede yasa gücünde çıkarılan kararnamelere ve yasalara, önce o kararnameleri ve yasaları çıkaranların uyması ve halka örnek olması gerekmez mi? Hani maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zaruri idi? Yazıklar olsun dediniz. Da, bazıları gül olarak nitelendirdiğimiz halkın, diken olarak nitelndirdiğimiz kendilerinin himayelerinde yaşadığını sanır. Ve biz dikenler olmasak, gülün itibarı yoktur diye düşünürler. Halbuki, o dikenin itibarının güIün sayesinde ve himayesinde olduğunu ya bilmezler, yada bilmezden gelirler. Eskiden türlü türlü, Ruh halimiz vardı. Bu Aralarbunları gördükçe, ne ruhumuz kaldı nede hali.

