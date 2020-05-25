Taner Ulutaş'tan sahibine bayramlık mesajlar

Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın muhalefet nasıl olur kitabı
Jale Refik Rogers satması için daha çok koronavirüs test ilacı
Koral Çağman, bu Milletvekili mi diyenlere göstermesi için Milletvekili rozeti
Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı
Doğuş Derya sesinin yeniden ‘Doğması’ için ses açıcı ilaç
Erkut Şahali, uykudan uyandırıp ‘Şaha’ kalkacak bir beygir
Asım Akansoy, Lak lak kitabını birlikte okuması için ‘Leylek’
Fikri Toros, incelip kıvrılma önleyici tabletler
Armağan Candan, yalnızlığı için ‘Candan’ dostlar
Biray Hamzaoğlu, orada bir ‘Karpaz var uzakta kitabı
Hüseyin Angolemli ‘Angolem’ havayolları için uçak
Gülşah Sanver Manavoğlu, ses tellerini tamir için ameliyat
Ayşegül Baybars, Kıyı yağmacıları için takoz
Resmiye Canaltay, ÖZdenefe’nin başına vurması için dikenli topuz
Hasan Topal kısır döngüden nasıl kurtulunur kitabi
Nermin Nalbant yeni face book sayfası
Erhan Tünay balık avlaması için donanımlı bir tekne
Hüseyin Cumaoğlu, UBP İskele Milletvekilliği adaylığı
Ozan Nasiboğlu, deniz kenarında villa
Orhun Karagözlü, üzerinde kuş sütünün eksik olmadığı masa
Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı
Olgun Ayalı, tuvaletleri temiz, elektrik sorunu olmayan nöbet yeri
Güven Arıklı, uyduya çıkış izni
Alihan Pehlivan, yayınlaması için bol suiistimaller malzemesi
Sibel Tatar, emir almadan yürüteceği bir TV Kanalı
Pınar Dervişağa, TRT’de program yapımcılığı
Çiğdem Aydın, çocukları ile saklambaç oynayacağı daha geniş bir ev
Ali Baturay, bol rayting
Polat Alper, gazetelerin kısır döngüden çıkması için dua kitabı
Yusuf Kısa, Yeni bir havayolu şirketi
Oshan Sabırlı Macaristan serüvenini anlatacağı kitap
Mehmet Eş, bol satış
Mehmet Çakıcı, TKP’nin baraj sorununu giderecek danışman
Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği
Ziya Emir, Yaz be Ziya’ya kardeş
Kerem Can, babası için Allah’tan sağlık
Yeşim Tuncel yeni Spor programları
Tonguç Kotak, salon sporları ödülü
Hüseyin Ekmekçi, habercilik ödülü
Cigdem Bumin, balık tutması için olta
Ömer Meraklı, Değirmenlik belediyesi başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, Altın serisi ‘Rakı’
Alkan Değirmencioğlu Lefkoşa Kaymakamlığı
Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi
Deniz Kayabaşı BES Başkanlığı
Erdoğan Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı
Ercan Hoşkara, DAÜ Bölüm Başkanlığı
Hava Elkovan HP’nin Karpaz Temsilciliği
Atfiye Soybir bir çocuk daha
Songuç Kürşat, spordan sonra siyasi programlar
Hasan Hüda Ecer, kucağına alacağı bir torun
Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu
Ferdi Sabit Soyer, Hatiplik özel ödülü
Tözün Tunalı, SDP’nin ölü helvası, DP basın sözcülüğü
Metin Gültekin, hükümette üst düzey bir görev
Mehmet Seyis,Sağlık
Narin Şefik, bol yargıç
Tacan Reynar bol dava
Şener Levent, Yaseminleri kurtarması için AP Milletvekilliği
Ayhan Mahşeker Şiirlerde sevdim seni kitabı
Kemal Altuncu bol üye ve dağıtması için elçilik katkısı
Savaş Bozat LTB şübe müdürlüğü
Muhammed Aygün, Cemal Erdoğan’ı dizginleyecek ip
Okan Dağlı, Maraş’ın açılış kurdelesini kesmek için makas
Mustafa Naimoğulları ucuz et satışı için bol hayvan
Fatma Kara, kayıp değilim buradayım diyen ilan
Saffet Barutçu, Yeni tenis kortları
Emrah Yeşilırmak, öfke ve sinir yatıştırıcı ilaç
Fehmi Oktay, Hedefi göbekten vuran hava tahminleri
Ali Doğaner, çevre özel ödülü
Bulut Akacan, dolu olup yağanlardan korunması için şemsiye
Metin Bilmem, bumbara dönüşen hapishane için sabır taşı
Tigin Kişmir, CTP Millletvekilliği aday adaylığı
Devrim Barçın birilerini yola getirmesi için topuz
İrfan Günsel, eğitim ve sağlık özel plaketi
Suat Günsel, Günsel yaşam klasiğini anlatan kitabın basımı
Çelebi Ilık DPnin içinde olacağı ’kolasiyon hükümetinde etkin görev
Enver Öztürk, YDP’den milletvekilliği adaylığı
Gönül Şekerci yeni burç kitapları
Ergül Kızılokgül, yapanın yanına kalmaz kitabı
Selma Eylem, Eğitim Bakanı
Djengiz Lionstone bol kazanç
Seyhan Yıldırım, zırh ve kalkan
Ünver Bedevi,Barolar Birliği Başkanlığı
Hasan Yücelen müvekkili için etkin savunma klavuzu
Arif Alasya, bol mezeli rakılı bir sofra
Ediz Tuncel,YDÜ’de basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü
Birol Şoför, Gençler Birliği Futbol Takımı Başkanlığı
Kenan Akın, YDP - DP – UBP koalisyon hükümetinde bakanlık
Talip Atalay, Dinler arası elçi
Mehmet Salih Adil bir düzen ve adaletli bir ülke
Cemil Karzaoğlu 1000 personel ve bir fare kullanıcısı
Barış Can yeni bir TIR
Ayhan Arıklı ülkede tek parti olmadığını belirten kitap
Ertuğrul Yavuz, kafa taşıcılara verdiği mücadele ödülü
Teoman Oktay, LEfke Sivil Toplum örgütleri Başkanlığı
Niyazi Ergülen İzmir Bileti
Mustafa Onbaşı İrlanda’ya gidiş geliş bileti
Ahmet Barışsal, Devran Hacıoğlu’nun imzalı CD’si
Semih Arslan, yalnız kaldığı Tarım Dairesine bir yardımcı
Nafiya Horozoğlu, Altın plaket
Osman Ulutaş Bol kazanç
Cemil Şah, bol kazanç
İrem Uygun Buğulu sesini sergileyeceği bir Müzikal
Buğra Ulutaş Zabıta Amirliği
Besim Tibuk, Erdoğan’ın kılıcı ve mızrağı için kalkan
Turan Kumsalbahçesine ekmesi için Kara Gül
Sinan Şemiler Merkez Bankası Genel Müdürlüğü
Necde Orbay Yeniboğaziçi futbol kulübü başkanlığı
Şevket Derindağ Polis Müdürlüğü
Mustafa Zurnacılar 10 yıl daha belediye başkanlığı
Cemal Erdoğan, sahilleri beton dönüştürmesi için bol çimento
Fikri Marasali, Deniz Gezmiş özel ödülü
Serdinç Maypa, insanlık onur ödülü
Metin Marasali adam gibi adam plaketi
İslam Gomma Dağdur Kıb-Tek teknisyenler amirliği
Sedat Avcan, Yenicami’nin şampiyonluğunda patlatması için şampanya
Tayfun Kurtarıcıoğulları, KKTC Futbol Milli Takımı Teknik Direktörlüğü
Servin Derindağ, Vakıflar Taşkınköy Şübe Müdürlüğü
Metin Ziya Güngör Uydu yayını
Reşat Akar, Diyalog TV’yi tekrar uyduya taşıma şansı
Aydın Akkurt, yoldan çıkanları yola getirmesi için Ak bir Kurt
Erol Uçaner Devlet Hastanesi Başhekimliği
Cenk Conkbayır, uğradığı haksızlığı giderecek bir makam
Ersin Orkoz, güzelim fotoğrafları sergilemesi için sergi
Emirali Tatlıdil 2’nci bir meyhane
Növber Gürtay, Amazonlar kraliçeliği
Mustafa Siyami Karaman Başarılarını hatırlatan bir nostalji CD’si
Kemal Deveci, torun
Kutlay Malek, Apolete bir yıldız daha
Hakan Aşık Vakıflar Bankasında daha etkin bir görev
Efe Yalman, doğru söz plaketi
İçim Uzun, Turcell’de yetkili bir makam
Kazım Denizci BKP Milletvekilliği
Sıdıka Elbasan, Adana’ya gidiş – dönüş bileti
Ferda Ekinci, haber spikerliği başarı plaketi
Osman Belin, yurtseverlik brövyesi
Harun Maden, Sınıfta kaldığına dair karne
Burçin Döveç, yap-sat villaları için bol sahil
Ali Özmen Sefa, yarım oteli ile arazileri için imar izni
Fatih Portakal, Erdoğan’dan korunması için zırh ve kalkan
İsmail Küçükkaya başarı plaketi
Sadi Güneş, koronavirüsten korunması için maske
Cemil Karzoğlu mous sıçan kullanabilecek bir eleman
Mehmet Ali Talat, çene zayıflatıcı hap
Vedat Erbaş, Pasha Otel casinosuna Kıbrıslı Türklerin girmesi izni
Hasan Hures torunlara gitmesi için Avustralya bileti
Sevcan Biçercioğlu Ya sabır
Meryem Özkurt, zeytin yağı ile uçak grasosu
Yusuf Sadrazam, şeytana üyelik sertifikası
Ercan Poyraz, Orman Mühendisleri Odası onur belgesi
Ali Riza Altay, Hiciv ödülü
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