Taner Ulutaş'tan sahibine bayramlık mesajlar

Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın muhalefet nasıl olur kitabı

Jale Refik Rogers satması için daha çok koronavirüs test ilacı

Koral Çağman, bu Milletvekili mi diyenlere göstermesi için Milletvekili rozeti

Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı

Doğuş Derya sesinin yeniden ‘Doğması’ için ses açıcı ilaç

Erkut Şahali, uykudan uyandırıp ‘Şaha’ kalkacak bir beygir

Asım Akansoy, Lak lak kitabını birlikte okuması için ‘Leylek’

Fikri Toros, incelip kıvrılma önleyici tabletler

Armağan Candan, yalnızlığı için ‘Candan’ dostlar

Biray Hamzaoğlu, orada bir ‘Karpaz var uzakta kitabı

Hüseyin Angolemli ‘Angolem’ havayolları için uçak

Gülşah Sanver Manavoğlu, ses tellerini tamir için ameliyat

Ayşegül Baybars, Kıyı yağmacıları için takoz

Resmiye Canaltay, ÖZdenefe’nin başına vurması için dikenli topuz

Hasan Topal kısır döngüden nasıl kurtulunur kitabi

Nermin Nalbant yeni face book sayfası

Erhan Tünay balık avlaması için donanımlı bir tekne

Hüseyin Cumaoğlu, UBP İskele Milletvekilliği adaylığı

Ozan Nasiboğlu, deniz kenarında villa

Orhun Karagözlü, üzerinde kuş sütünün eksik olmadığı masa

Fikret Civisilli İskele belediye başkanlığı

Olgun Ayalı, tuvaletleri temiz, elektrik sorunu olmayan nöbet yeri

Güven Arıklı, uyduya çıkış izni

Alihan Pehlivan, yayınlaması için bol suiistimaller malzemesi

Sibel Tatar, emir almadan yürüteceği bir TV Kanalı

Pınar Dervişağa, TRT’de program yapımcılığı

Çiğdem Aydın, çocukları ile saklambaç oynayacağı daha geniş bir ev

Ali Baturay, bol rayting

Polat Alper, gazetelerin kısır döngüden çıkması için dua kitabı

Yusuf Kısa, Yeni bir havayolu şirketi

Oshan Sabırlı Macaristan serüvenini anlatacağı kitap

Mehmet Eş, bol satış

Mehmet Çakıcı, TKP’nin baraj sorununu giderecek danışman

Mehmet Davulcu, TKP Milletvekilliği

Ziya Emir, Yaz be Ziya’ya kardeş

Kerem Can, babası için Allah’tan sağlık

Yeşim Tuncel yeni Spor programları

Tonguç Kotak, salon sporları ödülü

Hüseyin Ekmekçi, habercilik ödülü

Cigdem Bumin, balık tutması için olta

Ömer Meraklı, Değirmenlik belediyesi başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, Altın serisi ‘Rakı’

Alkan Değirmencioğlu Lefkoşa Kaymakamlığı

Didem Gürses, basın danışmanlığı başarı plaketi

Deniz Kayabaşı BES Başkanlığı

Erdoğan Bekiroğlu, Müteahhitler Birliği Başkanlığı

Ercan Hoşkara, DAÜ Bölüm Başkanlığı

Hava Elkovan HP’nin Karpaz Temsilciliği

Atfiye Soybir bir çocuk daha

Songuç Kürşat, spordan sonra siyasi programlar

Hasan Hüda Ecer, kucağına alacağı bir torun

Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu

Ferdi Sabit Soyer, Hatiplik özel ödülü

Tözün Tunalı, SDP’nin ölü helvası, DP basın sözcülüğü

Metin Gültekin, hükümette üst düzey bir görev

Mehmet Seyis,Sağlık

Narin Şefik, bol yargıç

Tacan Reynar bol dava

Şener Levent, Yaseminleri kurtarması için AP Milletvekilliği

Ayhan Mahşeker Şiirlerde sevdim seni kitabı

Kemal Altuncu bol üye ve dağıtması için elçilik katkısı

Savaş Bozat LTB şübe müdürlüğü

Muhammed Aygün, Cemal Erdoğan’ı dizginleyecek ip

Okan Dağlı, Maraş’ın açılış kurdelesini kesmek için makas

Mustafa Naimoğulları ucuz et satışı için bol hayvan

Fatma Kara, kayıp değilim buradayım diyen ilan

Saffet Barutçu, Yeni tenis kortları

Emrah Yeşilırmak, öfke ve sinir yatıştırıcı ilaç

Fehmi Oktay, Hedefi göbekten vuran hava tahminleri

Ali Doğaner, çevre özel ödülü

Bulut Akacan, dolu olup yağanlardan korunması için şemsiye

Metin Bilmem, bumbara dönüşen hapishane için sabır taşı

Tigin Kişmir, CTP Millletvekilliği aday adaylığı

Devrim Barçın birilerini yola getirmesi için topuz

İrfan Günsel, eğitim ve sağlık özel plaketi

Suat Günsel, Günsel yaşam klasiğini anlatan kitabın basımı

Çelebi Ilık DPnin içinde olacağı ’kolasiyon hükümetinde etkin görev

Enver Öztürk, YDP’den milletvekilliği adaylığı

Gönül Şekerci yeni burç kitapları

Ergül Kızılokgül, yapanın yanına kalmaz kitabı

Selma Eylem, Eğitim Bakanı

Djengiz Lionstone bol kazanç

Seyhan Yıldırım, zırh ve kalkan

Ünver Bedevi,Barolar Birliği Başkanlığı

Hasan Yücelen müvekkili için etkin savunma klavuzu

Arif Alasya, bol mezeli rakılı bir sofra

Ediz Tuncel,YDÜ’de basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü

Birol Şoför, Gençler Birliği Futbol Takımı Başkanlığı

Kenan Akın, YDP - DP – UBP koalisyon hükümetinde bakanlık

Talip Atalay, Dinler arası elçi

Mehmet Salih Adil bir düzen ve adaletli bir ülke

Cemil Karzaoğlu 1000 personel ve bir fare kullanıcısı

Barış Can yeni bir TIR

Ayhan Arıklı ülkede tek parti olmadığını belirten kitap

Ertuğrul Yavuz, kafa taşıcılara verdiği mücadele ödülü

Teoman Oktay, LEfke Sivil Toplum örgütleri Başkanlığı

Niyazi Ergülen İzmir Bileti

Mustafa Onbaşı İrlanda’ya gidiş geliş bileti

Ahmet Barışsal, Devran Hacıoğlu’nun imzalı CD’si

Semih Arslan, yalnız kaldığı Tarım Dairesine bir yardımcı

Nafiya Horozoğlu, Altın plaket

Osman Ulutaş Bol kazanç

Cemil Şah, bol kazanç

İrem Uygun Buğulu sesini sergileyeceği bir Müzikal

Buğra Ulutaş Zabıta Amirliği

Besim Tibuk, Erdoğan’ın kılıcı ve mızrağı için kalkan

Turan Kumsalbahçesine ekmesi için Kara Gül

Sinan Şemiler Merkez Bankası Genel Müdürlüğü

Necde Orbay Yeniboğaziçi futbol kulübü başkanlığı

Şevket Derindağ Polis Müdürlüğü

Mustafa Zurnacılar 10 yıl daha belediye başkanlığı

Cemal Erdoğan, sahilleri beton dönüştürmesi için bol çimento

Fikri Marasali, Deniz Gezmiş özel ödülü

Serdinç Maypa, insanlık onur ödülü

Metin Marasali adam gibi adam plaketi

İslam Gomma Dağdur Kıb-Tek teknisyenler amirliği

Sedat Avcan, Yenicami’nin şampiyonluğunda patlatması için şampanya

Tayfun Kurtarıcıoğulları, KKTC Futbol Milli Takımı Teknik Direktörlüğü

Servin Derindağ, Vakıflar Taşkınköy Şübe Müdürlüğü

Metin Ziya Güngör Uydu yayını

Reşat Akar, Diyalog TV’yi tekrar uyduya taşıma şansı

Aydın Akkurt, yoldan çıkanları yola getirmesi için Ak bir Kurt

Erol Uçaner Devlet Hastanesi Başhekimliği

Cenk Conkbayır, uğradığı haksızlığı giderecek bir makam

Ersin Orkoz, güzelim fotoğrafları sergilemesi için sergi

Emirali Tatlıdil 2’nci bir meyhane

Növber Gürtay, Amazonlar kraliçeliği

Mustafa Siyami Karaman Başarılarını hatırlatan bir nostalji CD’si

Kemal Deveci, torun

Kutlay Malek, Apolete bir yıldız daha

Hakan Aşık Vakıflar Bankasında daha etkin bir görev

Efe Yalman, doğru söz plaketi

İçim Uzun, Turcell’de yetkili bir makam

Kazım Denizci BKP Milletvekilliği

Sıdıka Elbasan, Adana’ya gidiş – dönüş bileti

Ferda Ekinci, haber spikerliği başarı plaketi

Osman Belin, yurtseverlik brövyesi

Harun Maden, Sınıfta kaldığına dair karne

Burçin Döveç, yap-sat villaları için bol sahil

Ali Özmen Sefa, yarım oteli ile arazileri için imar izni

Fatih Portakal, Erdoğan’dan korunması için zırh ve kalkan

İsmail Küçükkaya başarı plaketi

Sadi Güneş, koronavirüsten korunması için maske

Cemil Karzoğlu mous sıçan kullanabilecek bir eleman

Mehmet Ali Talat, çene zayıflatıcı hap

Vedat Erbaş, Pasha Otel casinosuna Kıbrıslı Türklerin girmesi izni

Hasan Hures torunlara gitmesi için Avustralya bileti

Sevcan Biçercioğlu Ya sabır

Meryem Özkurt, zeytin yağı ile uçak grasosu

Yusuf Sadrazam, şeytana üyelik sertifikası

Ercan Poyraz, Orman Mühendisleri Odası onur belgesi

Ali Riza Altay, Hiciv ödülü

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