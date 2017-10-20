Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

20.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kemal Dürüst, Değirmenlik -Çatalköy, Girne Doğu Çevre Yolu, Lefkoşa-Girne Yolu ve ülke geneli yol bakım onarım ve tamirat işleri konusunda ihaleleri alan firma temsilcileri ile birlikte basın toplantısı düzenlediniz. Girne dağ yolunun 17 kilometrelik bölümünün yenileneceğini açıkladınız. Geçen basın toplantısında verdiğiniz tarih çürük elma gibi eridi gitti. Bu defa lütfen 1 Nisan şakalarını, 20 Ekimlere taşıyarak, bu 20 Ekim şakasıdır deme zahmetine katlanmayın.Sn. Dürüst, bu işler, Einstein amcamın atomu parçaladığı işler gibi olmaz. Halkın seni atomlarına ayırması, Einstein’ın atomu parçalamasına benzemez. Halk seni atomlarına ayrıştırırsa, o zaman gel de atomlarını yeniden topla toplayabilirsen.

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Sn. Fikri Ataoğlu, dünMağusa’da şöyle bir tur atalım demiştik. Senin partililerin dâhil birçok kişi bakanlığa yaptığın istihdamı konuşuyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz bırak konuşsunlar dersen bu reklam ‘Kalahari’de çıkan çöl fırtınası gibi önüne kattığını götürür derim. Senin partidaşların bile bizim çocuklar ‘Evredomu’ ? Fikri bakan bakanlığa aldığı 26 kişiyi belki aileleri ile kazandı. Ancak küstürdüğü 1026 kişiyi aileleri ile kaybetti diyor. Sn. bakan ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.Ama 3 dakikadan sonra yapılan istihdamlara yönelik başlayan bestesi küfürlü hicaz, güftesi santurlu küfür faslından nağmelere bayılıyorum.

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Sn. Hatice Özler Şahin, seçim startı verildikten sonrapartiler seçilme şansı yüksek adayların peşine düştü. Sanırım bu nedenle de kapınız sürekli olarak çalınmaya başlandı. Tabi bende parti başkanı olsam ilk kapısını çalacak adaylar arasında Hatice Özler Şahin’in kapısını çalardım. Hocanım insanı insan yapan. Güzeli güzel yapan dik duruş ve edeptir. Eğilip bükülmeden dik durmak ve edep ise o insanı sevmeye sebeptir. Sanırım bu sebep ve edep de ‘Pandora’nın kutusundan çıkmak için yeterli sebeptir.

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Sn. Kasım Uluçaylı, seçime adım adım yaklaşırken, partiler kaliteli aday arayışına girdi. Gerçekleştirdikleri toplantılarda ince eleyip kılı kırk değil bin kez yararken ‘Pandora’nın kutusu olarak nitelendirilen seçim sandığından rahatlıkla çıkacak aday seçimi yapıyorlar. Karpaz’dan, İskele’ye, oradan da Mağusa’ya kadar olan karizmatik kişiliğiniz nedeniyle partilerin size teklif üstüne teklif yaptıklarını öğrendik. Kamp-Der sorumluluğu. Assubaylar Derneği Mağusa Bölge sorumluluğundan sonra milletin sorumluluğunu üstlenmek sanırım büyük bir sorumluluk olacak.Sn. Uluçaylı, sahtelik denen olay yüzünden Meclisi Mebusan’ınkarizması ve prestiji eskidi.Bu nedenle bir estetik gerek. Sizlerin estetikten sonra meclisin yeni yüzü olmanızı istiyorlar.

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Sn. Ertan Namıkoğlu Çiftçiler hazır olun bir haftaya kalmaz etkili yağmurlar geliyor diyorsun. Da, Allah’ın buraları unuttuğunu, hatta daha ileri gideyim lanetlediğini ve size ne yağmur nede yağmurcuk gönderirim dediğini galiba unuttun. Ertan gardaş yağmur yağınca çürüdü mangır verin. Yağmur yağmazsa kuraklık için sipali isteriz sözleri sonrasında siyasilerin dağıttığı golifayaAllah bile kızdı. Eskiden virgül atarak cümleyi devam ettirirdi. Hâlbuki bizim yanardöner siyasiler nedeni ile noktayı koyarak cümleyi bitirdi.

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Sn.Turgut Çalıcı sosyal medyadaki paylaşımında kaç gündür arkadaşlar soruyor ne oldun diye. Ne oldu yok arkadaşlar herkes grip olur bronşit olur ben içim de o kadar çok sevgi barındırıyormuşum ki ayaklarımdaki damarlar büyüyüp varis hastalığı oldu.Yani benim de bu kalıpla nezle olacağım yoktu.Herneyse arayıp soran herkese de teşekkür ederim dedin. ‎Sevgili Turgut, 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanların olduğu bu coğrafyada senin en büyük zenginliğin insan sevgisi ile dolu olmandır. Bir zam daşu sevgisiz insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmazlardı. Kıymetini bil.

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Sn. Ali Gazi, açıklamanda suçlunun ülkeye 5 kez kanunsuz giriş, çıkış yaptığını Polis açıklıyor. Suç işleme potansiyeli olduğunu söylüyor. Ve ülkede turist statüsünde bulunduğunu beyan ediyor. Tutarlılık oranı ne acaba bu açıklamanın diye soruyorsun. Ali gardaş, kapısı gındırık olmaktan öte sonuna kadar açık. Pencere duvara dayalı ‘Sorma Gir Hanının’ müşterilerinin nasıl olması gerektiğini lütfen bana söylermisin. Halk olarak bu durumu yaratan bozukları kumbarada biriktirip, geleceğe yatırım yapmadan,sıkışınca, hiç düşünmem hemen harcamazsak çok daha böyle terelelli çekeceğiz..

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Sn. Özlem SaldırayOzarı, seçimlerden beklentim, "Müdürlük,Müsteşarlık,sonrasında Müşavirlik" diyorsun. Devamında da sıraya koyduk diyorsun. Özlem gardaş kusura bakma, şuanda liste dolu. Sırayı böyükböyük torpilliler kaptı. Ancak hatırın büyük ve duruma bakıp ona göre bir yer vermeye çalışacağız. Sn. Özar’ı, yer açılması için halkın gitmesini tercih ettiklerinin ardından, el sallayın ki; artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler. Hele hele bu elin orta parmağı kalkıksa o el daha makbul olur diyor bizim komşu Ali dayı.

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Sn. İbrahim Elbasan, paylaşımında, Sn. Devlet yetkilileri, erken seçime harcayacağınız ödeneği Girne – Dağ yolu için kullanın. Yoksa koltuk daha mı önemli giden canlardan. Az önce kardeşim ve arkadaşım gözümün önünde ölümden döndü. Daha kaç can alsın beklersiniz dedin. Sevgili İbrahim, o yol şan, şöhret, karizma, koltuk getirir mi? O yol ancak masraf getirir. O masraf da yapılacak resepsiyonları, dış gezileri asgariye indirir. İbrahim, bir halkın gözyaşının akmasına sadece soğan değil, bazı ‘Hıyarlar’ da neden olabilir.

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Sn. Ejder Aslanbaba, hayırlısıyla Yeniden Doğuş Partisinden, 7 Ocak erken genel seçimlerinde aday adaylığı başvurumu yaptım. İnşallah partim ve halkım adına hayırlara vesile olur diyorsun. Sevgili Ejder, Meclis yine şenlenecek dolarlar havada uçuşacak desene. Ejder gardaş öncelikle kararın hayırlı ve uğurlu olsun. Bence bu defa seçilirsen doları boş ver. Störlincikleri havada uçuştur. Bence daha karizmatik olur.

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