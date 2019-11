Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"

Sn. Olgun Amcaoğlu, enflasyon rakamları ile yapılan eleştiriler sonrasında, eleştiriden korkmadığınzı belirttiniz. Ve enflasyon rakamları gerçekçi değil eleştirisine cevaben, bunun ilgili kurumlar tarafından hesaplandığını dile getirerek bunların bilimsel çalışmalar olduğuna işaret ettiniz. Sn. Amcaoğlu, enflasyon rakamları ile ilgili kimse size eleştiri getirmedi. Eleştiri, her malın Türkiye’den gelmesine ve üzerine yol, gümrük ve diğer gider masraflarının bindirilmesine karşın enflasyon rakamını Türkiye’den daha aşağılarda gösteren, yağlama ve grasolma makineleri sahibi İstatistik Kurumuna yönelik yapıldı. Sn. Bakan, sanırım siz ve biz, istatistik kurumu ile çok farklıyız. Sen uzmanı olduğun hesapları, biz ise maaşlara yansıtılacak hayat pahalılığı rakamlarını severdik. İstatistik Kurulu ise göze nasıl girileceğini.

Sn. Bulut Akacan, darp olayı başını fena yaktı be abim. Eşeğini dövemeyen, semerini döver misali, hıncını bir başkasından alamayanlar, sinir ve öfkesini sende yatıştırma gayreti içerisine girdi. Öldürmeye teşebbüs edenin bile almadığı cezayı sana sundular. Yani sende rahat durmadın. Paranın getirdiği güç sonrasında biraz şımarıklık yaptın be Bulut. Gençsin, toysun biraz şımarıklık yakışır tamam ama yanında çalışan insanları da bu noktada düşünmen gerekirdi be abim. Benzer suçlara verilen ceza, seninkinin yanında devede kulak kalırken, aslında sana verilen ceza, işlerinin dağıtılmasına neden olursa, çalışanlarına verilen ceza olacak kanaatindeyim. Sevgili Bulut, ceza konusunda sana, sen Bulut oldun ama en büyük marifetin sicim gibi yağmak oldu. Bak biz Bulut olduk ve ozon tabakasını delerek, ceviz büyüklüğünde dolu taneleri ile üzerine yağdık dediler.

Sn. Özdil Nami, bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine enflasyon oranında artış yapılmadığını kaydederek, öngörülen artışı eleştirdiniz. Cumhurbaşkanlığı makamının hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini ifade ederken, devletin en üst makamının altını oymaya, arkasından iş çevirmeye kalktılar dediniz. Sn. Nami, Ayşaba, Özdil ovlucuğuma yaptığı eleştirde yerden göğe kadar haklı olduğunu söyleyin. Ve eskiden büyük beğeni ile isimlerinin altını çizdiklerimizin, şimdi isimlerinin üzerini çizdiğimizi de belirttin dedi. Sn. Vekil, iş ceza kesmeye kaldıysa, hakim de halktır. Savcı da halktır. Yani bizleriz. Ve günü geldiğinde de o cezayı KDV’si ile kesmesini iyi biliriz.

Sn. Kutlu Evren, Mehmet Eminoğlu’nun sahte vekaletname olayında yine sizin meşhur dükkanın alınış biçimi geçiyor. Eminoğlu 15 sayfalık gönüllü ifadesinde, Ömer Hasırcılar ile Osman Tıraşoğlu’nun tehditleri nedeniyle sahte vekaletnameleri imzaladığını öne sürerken, bazı kesimler, Mehmet Eminoğlu’nun kendisini tehdit eden Ömer Hasırcılar ile Osman Tıraşoğlu’nu sizin İçişleri Bakanı olduğunuz zaman vatandaş yaptığınızı söylüyor. Tabi elin ağzı torba değilki büzesin,sizin iddiaları reddetmenize karşılık, 300 bin sterlinlik dükkan karşılığında vatandaşlık verdiğiniz pilavı, ısıtıp yine masaya getirdiler. Sn. Vekil, mübarek ve Kutlu günlerde ortaya atılan bu iddialar mide bulandırmaya devam ediyor. Dikkan edin. İddialar sonrasında halk bir insandan soğursa, Neron değil Roma’yı, değil Girne ve Lefkoşa’yı, tüm KKTC’yi yaksa, inan o insana tekrar ısınmaz.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, Belediye Başkanı olduğunuz İskele Bölgesinde imar planı kavgası kıyasıya devam ediyor. Cukkaya konacak paralar hesap edilirken, rantın büyüklüğü, kavganın da büyümesine neden oluyor. Birileri dağarcıklarını dolduracak paranın büyüklüğünün hesabını yaparken, belediye olarak sizin kanalizasyon, alt yapı ve diğer işler ile ilgili olarak cebinizden çıkacak paranın büyüklüğünü hesaba katmıyor. Binalar yapılırken olmayan kanalizasyon nedeniyle denize akıtılacak lağım onların umurunda değil. Toprağın azlığı nedeniyle kıymetli olduğu Ada ülkemizde, ekilecek üretim alanlarının beton yığınına döndürülmesi akıllarının ucundan bile geçmez. Bölgeye bir üniversitenin şart olduğu ise görmezden geliniyor. Kısacası herkes ananız nerde diye sorarken, babanın nerde olduğu sorulmaz. Sn. Başkan, bazı kişilerin gözündeki merteği görmemesi ve başkasının gözündeki ince toz zerreciğini görerek bunun sorumluluğunu size yüklemeye çalışması sanırım kabul edilmez. Vallahi bölgenizi bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı. Doğuda yaşama telaşı. Sizde ise belediyeyi zorda bırakılma pahasına, cebi doldurma kavgası.

Sn. Neriman Atai Şemiler, Kanser tedavisi gördüğünüz sürede, yazdığınız günlükleri “Hikayem” adıyla kitaplaştırarak, kitabın satışından elde edilen geliri kanserin erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihazların temini için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışlayacak olmanız büyük memnuniyet yarattı. Adli olayların ve trafik kazalarının sıklıkla yer aldığı bataklıkta, gülistanlık olmaz diyenlere, bu jestiniz ile gülistanlığın olabileceğini ve Kalahari çölündeki ‘Vaha’ gibi güzel bir görüntü yansıtacağını da göstertmiş oldunuz. Sn. Şemiler, nüfus sayımında, adamdan/insandan saydıkları bazı yandan çarklı, kıro ve magandalara, insanın nasıl olması gerektiğini, ve bir insanın gerçek zenginliğinin, onun bu dünyada yaptığı iyilikler olduğunu gösterttiniz.

Sn. Ayten Çamur, Yakın Doğu Koleji 11M öğrencisi olarak girdiğin IGCSE sınavlarında üç dalda en yüksek puanı alarak Matematik Dalında Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birincisi Oldun. Tabi bu konuda hazırlanan sertifikayı da 12 Aralık 2019 tarihinde Pearson-Edexcel tarafından düzenlenecek “Outstanding Pearson Learner Awards” töreninde alacağını öğrendik. Özellikle başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan IGCSE Sınavlarının, dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından kabul görmesini geçtik. Ama senin bu başarının, Kıbrıs Türkü’nün gönlündeki birinciliğini, geçemedik. Sevgili Ayten, bu başarın öncesinde bir gönülde yani Yakın Doğu Koleji bireylerinin kalplerinde bir güldün. Ancak şimdi birçok gönülde buket oldun.

Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hükümeti etkilemeyeceğini ve bir hükümet krizinin yaşama lüksümüzün olmadığını dile getirdiniz. Ayrıca, partinizin genişletilmiş parti meclisi toplantısı yaptığını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki son sözü onların söyleyeceğini dile getirdiniz. Ayrıca sizin gönlünüzde yatan aslanın, Kudret Özersay olduğunu belirtirken, Karakteri, duruşu, diplomasi yeteneği, müzakerecilik geçmişi, tecrübesi ve dinamik olması nedeniyle Kudret Hoca’nın biçilmiş kaftan olduğunu ifade ettiniz. Sn. Senin, mesele Cumhurbaşkanı seçmek değildir. Mesele sizin de belirttiğiniz gibi ‘Cumhurum’ diyebileceğimiz birisini seçmektir. Hacı amca, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer bizler bunlara dikkat etmezsek, ömrümüzün geri kalanını, ‘Tüh’ noktalarında geçiririz diyor.

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Kamu – İş Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda taşeron işçi çalıştırılmaması için Yüksek Mahkeme’de açtığınız davanın ara emri duruşmasında karar aşamasına gelindi. Ara Emri ile ilgili karar bugün verilecek sanırım. Bu konulardaki ihale süreçlerinin amacını aştığını, artık insan pazarlığı yapıldığını, 2007-2008 yılından beri sürdürülen ihale sürecinde çalışan kişilerin değişmedini sadece şirketlerin değiştiğini, hangi şirketlerin bu kişileri alacağı ve daha ucuza çalıştıracağı ihalesine çıkıldığını söyleyerek, Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı okullarda taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkeme’de açtığınız dava sanırım bir emsal olacak. Sn. Serdaroğlu, Kamu-İş eskiden gözlemci ve izleyici pozisyonundaydı. 3 hatta 4 maymunları oynayarak, görmeyen, duymayan ve konuşmayana ilaveten eğilde gulle geçsin maymunu oynuyordu. Ama bakıyoruz oralarda devir değişti. Duraklama devrinden, hesap sorma ve gereğini yapma devrine geçildi. Ve eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, hakimde biziz, savcıda biziz sözü hayata geçirildi.

Sn. Taner Aksu, yaşamınızı sürdürdüğünüz Amerika’da, 40 yılı aşkın süredir Trafik Mühendisi olarak görev yaptığınızı ve trafikte ölüm oranının bu kadar yüksek olmadığını söylediniz. KKTC’de, Trafikteki ölüm oranının, AB oranının 2.5 katı olduğunu,1975’ten bu güne 2000’e yakın, 2019’un ilk 10 ayında da, 29 kişinin trafikte öldüğünü dile getirdiniz. KKTC’deki trafik durumunu anlatmak için önceleri ‘Vahim’ sözünü şimdilerde de ‘Vahim ötesi ‘ demenin yerinde olacağını belirttiniz. Ve son 1.5-2 senedeki, durumu anlatacak kelime bulmakta zorlandığınızı ifade ettiniz. Sn. Aksu, yolların Road Taks yani araba vergilerinin yollara akıtılmaması nedeniyle çukurlarla dolu bubi tuzağına dönüştüğünü ve affedici olmadığını söylemenin bilmem faydası olurmu? Ülkenin İngiliz trafik sistemine göre yani sağ sistem yerine sol sistem kullanılmasının yanısıra yolları sağ sistem düzenine göre düzenleyen Türkiye’deki uzmanların dizayn etmeye çalıştığını belirtmenin bilmem faydası olurmu? Dönel kavşak, çember derken yerli insanın bile çözemediği çok bilinmeyenli bir denklemin kazalara neden olduğunu hatırlatmamızın faydası olurmu? Buna sürücü umursamazlığı, karşı sürücüye karşı saygısızlığı da ilave edersek sizin de göreceğiniz gibi ortaya humus çorbası çıkar.

Sn. Orhun Karagözlü, sosyal medyadaki paylaşımında, tren yolu, yer altı barajı derken şimdi de lavanta tarlaları kuruyorlarmış dıra geldi uzaya çıkmaya dedin. Sevgili Orhun, dilin kemiği yoktur. İstediğin tarafa döndürme serbestisi vardır.Mesela ben Girne’den denizi Lefkoşa’ya getireceğim derken inan bu iddamın bir dayanağı vardır. Dayanağım ‘Guspo’ ile soğan zarı kadar kalan Beşparmak dağındaki o duvarcığı yıkmaktır. Arkadaşların dayanağı da İşkembe-, Kübra’dır. Orada ne sallarsan salla. Ne kadar sallarsan salla yer bulur. Yeğen, sende bu sallamalara, benim gibi ağzın ile sövme. Ama küfür edercesine bir yerlerin ile katıla katıla gül.

