Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, İsmet İnönü, İtalyanların 12 Adalara sahip olduğu yıllarda, Muslini’nin, Antalya’ya da sahip çıkmaya çalışması üzerine, çizmeye benzeyen İtalya için çizmeyi ayağıma geçirtmesinler demişti. Sizde TDP’den aday olabilecek, yakın çalışma arkadaşlarınız ile dirsek temasına girerek, bana komplo kuranların sandığı başlarına geçirteceğim imasında bulundunuz. Hacı amca, bunlar beleş Wİ Fİ olsalar bile ben dahil kimse onlara bağlanmak istemez dedi.

**

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP’den milletvekili adayı olmanız için size teklif yapıldığı, ancak şimdilik kabul etmediğiniz söyleniyor. Ayşaba, Erdoğan ovlucuğumun, CTP’ye duyduğu sevgi gözlerinden öyle bir yansıyor ki, dünyada biri kırmızı, biri yeşil, iki gül olsa, CTP onu unutsa kırmızı gül solar. Yok, o CTP’yi unutursa, yeşil gül partiye kefen olur. Onun için herşey bir tarafa CTP bir tarafa dedi.

**

Sn. Turan Büyükyılmaz, YDP’nin başkan yardımcısı olarak, Lefkoşa’dan aday olacağınız söyleniyor. Ancak, bizim Minik Kuşlar tantanalı Lefkoşa yerine, seçilmenizin daha kolay olacağı Girne’den aday olmanızı öneriyor. Sn. Büyükyılmaz, sizin endek göndek işler ile hiç ilginiz olmadı. Beyaz Sicil kâğıdınız üzerine ‘Garamuza’ bulaşmadı. Hatçe Teyze, yakın dostların bile bir birini kestiği siyasette bazı püf noktalar vardır. Turan ovlucuğum eğer bunlara dikkat etmezse siyasi ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirir dedi

**

Sn. Fikri Ataoğlu, balı bol bulan Arap balı manifaturalarına sürdüğü gibi, bizde mısmıl bir şey yapacakmışız gibi parayı fonomenlerin ve şarkıcıların bir yerlerine sokuşturma çalıştık. Bin barikat versin, ziligurtti çıkartsınlar, bazı şovları için buhar olacak paraya androş (Takoz) koydunuz. Sn. Ataoğlu, Cimrinin rahatlığı, kıskancın lezzeti, çabuk usananın vefası ve cevizcinin çuvalından oynamanın da yiğitliği olmaz.

**

Sn. Dursun Oğuz, benim kendi kanaat ve değer yargılarıma göre KKTC’nin en dürüst ve temiz bakanlardan bir tanesisiniz. Ancak Maliyenin kasasının tam takır kuru bakır olması nedeniyle, Üniversite öğrencilerinin burs paralarının 5 aydır ödenmemesine karşın, başka bakanların önergesi ile Azerbaycan’lı sosyal medya fenomenlerine 69 bin sterlin ödenmesine yönelik girişim sizin yıpranmanıza da neden oluyor. Sn. Bakan bu günlerde birçok evin ocağında tencere kaynıyor ve ocağı tütüyor. Ama o içeride o ocak nasıl tütüyor bir bilen yok.Ama dikkat diyelim.

**

Sn. Münevver Çağın, bir yıla yakın yürütmekte olduğunuz Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinize, UBP’den milletvekili aday adayı olmayın denilmesine karşın laf dinlememeniz ve aday olmakta ısrar etmeniz nedeniyle son verildiği söyleniyor. Kapı önüne konulmanız sonrasında, bir kapı kapanırken, inşallah bir başka kapı açılmış olur. Sn. Çağın, aman dikkat edin, Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan da olmamaya bakın.

**

Sn. Bülent Dizdarlı, Sn. Erden.Aşardağ, okundurduk yazındırdık, bale gudelya, bale gudelya diye tabir edilen yontulmamış çam kazıklarının bildiklerinden santim şaşmaması sizi kızdırdı. Bu Nato mermer, Nato kafalar birliğine mensup, pandemi ustaları ile vaka sayılarını artırma hastaları bullaga Pirili suratlıları, ödeneksiz evlerine gönderin ve iş yerlerine kabul etmeyin dediniz. Doktorum, dağları harekete geçirmek, bu tiplerin beyin ile kaIpIerini harekete geçirmekten daha kolaydır.

**

Sn. Çetin Sadeli, 2018 Genel Seçimlerinde bağımsız aday olmuş ve karma oylarda en yüksek oyu almıştın. Karma oylarda sandık sana ‘Yes be annem’ derken, mühürler ortaya dökülmeye başlayınca bukez ‘Sorry be annemi’ basarak sana kapaklarını kapatmıştı. 2022 Erken seçiminde bukez DP’den aday çıktığına tanık olduk. Ayşaba seçmenin karşısına çıkınca gonuş da gorka be Çetin. Karma oyların ustasıyım, gorkmadan gonuşmanın da hastasıyım deme zamanıdır dedi.

**

Sn. Behçet Öznacar, Çeşitli üst düzey görevlerde toplumun dertleri ve endişeleri ile yakından ilgilenen ve çözüm arayan birisi olarak CTP’den aday olacağınızı öğrendik. Nezihe Teyze, bugüne kadar türlü vaatler ile mutluluğu çorba yapıp, elimize çatalı verdikten sonra bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolunuz açık olsun diyenler, Behçet evladımın parlamentoda olacak olmasını düşünsün dedi.

**

Sn. Özer Kanlı, yıllarca hizmet verdiğin, hani kızımın saçının teline bile dokundurtmam diyenlere nazire yaparcasına ben ayağına taş bile değdirmem dediğin UBP’de sana bayda üstüne bayda atıldı. Önce partideki sonrasında da BRT’deki görevine son verildi. Sevgili Özer, birileri seni iyi sınıyor. Ama bence yaptıkları ile küfürlerinin bağlı zincirlerin kilidi ile fazla oynamasınlar derim. Çünkü kilit bir açılırsa neler olacağını onlar bile tahmin edemeyecekler.

**

Sn. Mesut Genç, çalım ustası Messi’yi kıskandırır gibi HP’ye attığın çalım sonrasında, KKTC gibi bağımsız ve bağlantısız Milletvekilliği sürdürdünüz. Sonrasında bağımsızlığın getirdiği kontenjan tasmalı Turna’yı, havada tek kurşunla yere indirdin. Hacı amca bu Genç yaşta, Mesut ve bahtiyar olmak için tribünün sesine kulak vermesi gerekir. HP tribünü yollarda bulduk seni, küfürlerle andık seni derken, UBP hoş geldin ama boş geldin. Güle güle sana uğurlar olsun bestesini hazırlamış.

**

Sn. Fikret Civisilli, CTP’den adaylığa hazırlanmış olmanız İskele bölgesini şenlendirdi. Millet, seçtiğimiz vekiller bizleri ‘Lollo’ (Ahmak) yerine koyarak nalıncı keseri gibi hep kendilerine yonttu. Bizleri ‘Gabira’ yaptı. Ayşaba geçmişte bizlere zarar vereni unutalım, ama asla o zararın bizlere neler öğrettiğini unutmayalım. Okulda çocuklarımıza zengin olmayı değil mutlu olmayı, bölgede de bizlere hayatımız boyunca sahip olduğumuz şeylerin fiyatını değil, kıymetini öğreten Fikret hoca bizim için bir şanstır diyor.

**

FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.