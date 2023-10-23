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Tarih 28 Ekim! AKP'den Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi'

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AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünden 1 gün önce, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.
Tarih 28 Ekim! AKP'den Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük Filistin Mitingi'

AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyeceklerini duyurdu.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünden 1 gün önce 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan mitinge Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının katılması bekleniyor. 

AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği açıklandı.

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