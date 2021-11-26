Tarım Dairesi'den haftalık gıda analiz sonuçları!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
M.Hacı Ali Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
Svs Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Limit Üstü
Svs Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
Mert Uluşan
İthal
Havuç
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Babür Tic. Ltd.
İthal
Ekmeklik Buğday Unu
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
TÜK
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
Pınarlı Tarım İşl.
İthal
Mısır Slajı
Temiz
Levent San Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
Cuma Polat
Güvercinlik
Marul
Temiz
Zübeyde Kırşan
Güvercinlik
Alabaş
Temiz
Zübeyde Kırşan
Güvercinlik
Ispanak
Limit Üstü
Filiz Sertçe
İncirli
Luğana
Temiz
Kamuran Arkoy
Çayönü
Ispanak
Temiz
Kamuran Arkoy
Çayönü
Pancar
Temiz
Mustafa Arkoy
Çayönü
Ispanak
Temiz
Mustafa Arkoy
Çayönü
Pancar
Temiz
Mahmut Çil
Tatlısu
Biber(Chili)
Temiz
Lidya Kargı
Tatlısu
Yeşil Çarli Biber
Temiz
Hacı Çelik
Tatlısu
Domates
Temiz
İbrahim Ateş
Tatlısu
Domates
Temiz
Menteş Soyumert
Çatalköy
Marul
Temiz
Menteş Soyumert
Çatalköy
Çeri Domates
Temiz
Serpil Bayur
Ozanköy
Ispanak
Temiz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.