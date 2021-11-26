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Tarım Dairesi'den haftalık gıda analiz sonuçları!

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Tarım Dairesi 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi'den haftalık gıda analiz sonuçları!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne  rastlanılmıştır.

SVS Tic. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 15 numuneden 14 numune temiz olup, tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’a ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha  edilecektir.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Mert Uluşan

İthal

Havuç

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Babür Tic. Ltd.

İthal

Ekmeklik Buğday Unu

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Pınarlı Tarım İşl.

İthal

Mısır Slajı

Temiz

Levent San Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Cuma Polat

Güvercinlik

Marul

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Alabaş

Temiz

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Ispanak

Limit Üstü

Filiz Sertçe

İncirli

Luğana

Temiz

Kamuran Arkoy

Çayönü

Ispanak

Temiz

Kamuran Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Mustafa Arkoy

Çayönü

Ispanak

Temiz

Mustafa Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Mahmut Çil

Tatlısu

Biber(Chili)

Temiz

Lidya Kargı

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

İbrahim Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

Menteş Soyumert

Çatalköy

Marul

Temiz

Menteş Soyumert

Çatalköy

Çeri Domates

Temiz

Serpil Bayur

Ozanköy

Ispanak

Temiz

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