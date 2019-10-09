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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, mezbahalarla ilgili çalışma başlattı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelindeki mezbahalarla ilgili çalışma başlattı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, mezbahalarla ilgili çalışma başlattı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.  

Görüşmede, ülke genelindeki mezbahaların sorunları ve mevcut durumları değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Görüşmede, Tarım Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesinin yetkileri çerçevesinde denetimlerin uygulanması da ele alındı. 

Ayrıca, mezbahalardaki denetimlerin yasalar çerçevesinde standartlara ulaşması konusunda yapılabilecekler de konuşuldu.

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