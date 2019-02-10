Tarkan VİP minibüsünü özel tasarlattı

Megastar Tarkan, satın aldığı bir minibüsü, daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlattı. Üç ses mühendisinin özel bir ses sistemi yerleştirdiği minibüsün tasarımı, 3 ayda tamamlandı.

TÜM DETAYLARIYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlatan sanatçı, ses sistemi başta olmak üzere malzeme seçiminden işçiliğe kadar tasarımın tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLDİ TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLDİ

Almanya'dan gelen üç ses mühendisi tarafından araca, Tarkan'ın isteği doğrultusunda özel bir ses sistemi yerleştirdi. VIP minibüsün iç ve dış tasarımında 8 endüstriyel tasarımcı görev alırken, kullanışlılık ve konfora öncelik verildi

3 AYDA TAMAMLANDI

Tasarım uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, titiz çalışmaların sonucu üç ayda tamamlandı. Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi.