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Tartıştığı ev sahibi dükkanın önündeki çardağı yıkmayınca arabayla kendisi yıktı

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Tartıştığı ev sahibi dükkanın önündeki çardağı yıkmayınca arabayla kendisi yıktı
Tartıştığı ev sahibi dükkanın önündeki çardağı yıkmayınca arabayla kendisi yıktı

24.10.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde, Gazimağusa sosyal konut apartmanları bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde ikamet eden Gazimağusa sakini E. Ü. , aynı apartmanın zemin katında pizzacı dükkânı işletmekte olan şahsın dükkânı önündeki çardağı kaldırmadığı ve aracını oraya park edemediği nedeniyle alkol tesiri altında bulunduğu esnada kullanımındaki JF 992 plakalı araç ile kasten ve kanunsuz olarak çardağın ahşa ayaklarına vurmak suretiyle çardağın yıkılmasına sebep oldu.

Zanlı şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı. Zanlı bugün 25.10.20 tarihinde kasti hasar ve sarhoşluk suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağland Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Kıvanç Özoğlu olgularla ilgi yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. PM Özoğlu şahadetinde, 24.10.20 akşamı saat 20.30 sıralarında Gazimağusa’da sosyal konutlar apartmanı bölgesinde ikamet eden zanlının aynı apartmanın zemin katında pizz dükkânı işleten kişinin dükkânı önündeki çardağı kaldırmadığı ve aracını park edemediği gerekçesiyle kullanımındaki araçla çardağa vurmak suretiyle yıktığını söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını söyleyen PM Özoğlu, işlemiş olduğu suç ile ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğini belirtti. Şikâyetçinin 2 yıl önce yapmış olduğ çardak ile ilgili harcama tutarına göre zararın 20000 TL olduğuna dikkat çeken PM Özoğlu, tahkikatın tamamlanması nedeniyle zanlının uygun bir teminat karşılığı serbest kalması talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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