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Tatar, Afyonkarahisar’da

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi.
Tatar, Afyonkarahisar’da

Ankara üzerinden Afyonkarahisar’a gelen Tatar, burada Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret edecek, gazilerle buluşacak.

Tatar’a, Ticaret Odası ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de eşlik edecek.

Afyonkarahisar’a gelişinde karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, soru üzerine, Filistin’de yaşanan savaşa değindi, insanlık dışı saldırıları kınadı, kabul edilir olmadığını vurguladı ve KKTC’de de 3 gün yas ilan edildiğini belirtti.

Kıbrıs’ta da savaş nedeniyle çok acılar çektiklerini, o yüzden çözüm için iki devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Filistin’deki olayları endişe içinde izlediklerini söyledi.

KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu, her zaman her açıdan da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıs’ın sahibi gibi davrandığını ancak kuzeyde ayrı bir devletin KKTC’nin olduğunu kaydetti.

Osmanlı’dan beridir atalarının bu topraklarda yaşadığını ifade eden Tatar, Türkiye’nin garantör ülke olarak Kıbrıs’ta ne olursa olsun bilgisi olması gerektiğini, özellikle askeri meselelerin danışılması gerektiğini belirtti.

Rumların AB’ye alınmalarının gayri hukuki olduğunu, Kıbrıs Türk halkına büyük haksızlık yapıldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta askeri bir gelişme olacaksa Türkiye’nin mutlaka haberi olması gerektiği görüşünü paylaştı.

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