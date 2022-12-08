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Tatar-Anastasiadis görüşmesi Rum basınında

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Tatar-Anastasiadis görüşmesi Rum basınında
Tatar-Anastasiadis görüşmesi Rum basınında

Fileleftheros gazetesinin “AB İnisiyatifiyle İlgili Umutla- Anastasiadis ile Tatar Görüştü” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir özel danışman atanması ve Türkiye’nin arzu ettiği iddia edilen yeni oldubittilerden kaçınılması için AB'nin BM ile işbirliği içerisinde inisiyatif geliştirilmesi temennisinde bulunduğu.

Sosyal içerikli bir görüşme çerçevesinde diyaloğun yeniden başlaması hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağı sorusuna olumsuz yanıt veren Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Avrupa konularıyla ilgili yardımcısının, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin gerekli koşulların meydana gelmesi için BM Genel Sekreterinin ilgisinin aktif olduğunu ilettiği son ziyaretini anımsattı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’deki seçimler göz önüne alındığında, şu an hiç kimsenin herhangi bir gelişme olmasını beklemediğini de yineleyen Anastasiadis, göz önüne alınması gereken şeylerin başında, Genel Sekreterin iradesi ve kararlılığı olduğuna vurgu yaptı. Rum lider, bunun bizzat BM Genel Sekreterinin önerdiği gibi, özel temsilci atanmasıyla ortaya konacağını ummak istediğini ifade etti.

Özel danışman atanmasıyla ilgili olarak isim/tanımlamanın kendisini ilgilendirmediğini ifade eden Anastasiadis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’deki seçim süreçleri aracılığıyla yeni Türk oldubittilerden kaçınılması ve Kıbrıs sorununun BM kararları ve AB müktesebatı temelindeki çözümüne ilişkin zemin hazırlanması amacıyla, AB’nin BM’yle işbirliği içindeki katılımını teşvik ettiğini ifade etti.

Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunundaki kararlılığının, Genel Sekreterin önerdiği gibi, özel danışman atanmasıyla ortaya konmasını umduğunu da yineledi.

İlk aşamanın yeni oldubittilerden kaçınılması olduğunu ifade eden Anastasiadis, bir sonraki aşamanın ise, seçimlere kadar geçen süre içinde, AB’nin BM’yle işbirliği içinde, Kıbrıs sorununda işler ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için BM kararlarından sapmayacak şekilde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ortak zemini oluşturacak bir öneri sunmak için hazırlanması olduğunu sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi gazetesinde “Anastasiadis ile Tatar Arasında Bir 10 Dakikalık Baş Başa Görüşme- Yeni Yılla Birlikte Sosyal İçerikli Bir Akşam Yemeği İçin Anlaştılar”, Politis’te ise “Anastasiadis Sürecin Başlamasını Umuyor- İçe yönelik Beyanlar- Anastasiadis ile Tatar Kesinlikle Sosyal Olanla Yetindi- İki Liderin BM Resepsiyonundaki Dün Akşamki Görüşmesinde Sürpriz Yok” başlıklarıyla yer aldı.

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