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Tatar: Birlik olunması halinde en büyük sıkıntıların üstesinden gelinebilir

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Tatar: Birlik olunması halinde en büyük sıkıntıların üstesinden gelinebilirBaşbakan Ersin Tatar, dünyayı etkileyen korona virüsten kaynaklanan ölümlerden duyduğu üzüntüyü belirterek, evde kalın çağrısını yineledi.Tatar, yazılı açıklama yaparak, “Kuzey
Tatar: Birlik olunması halinde en büyük sıkıntıların üstesinden gelinebilir

Başbakan Ersin Tatar, dünyayı etkileyen korona virüsten kaynaklanan ölümlerden duyduğu üzüntüyü belirterek, evde kalın çağrısını yineledi.

Tatar, yazılı açıklama yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, baba, oğul, koca, komşu ve arkadaş olarak da hitap ediyorum” dedi.
Tatar, koronavirüsün dünyada verdiği etkiden dolayı şok ve üzüntü duyduğunu kaydederek, enfekte olup ölümcül hastalıktan dolayı ölenlerin günlük istatistiklerinin korkutucu olduğunu söyledi.

Tatar, “Özellikle Birleşik Krallık ‘ taki olaylara, en az 33 kardeşimizin hayatını kaybettiği, birçok kişinin hastanede kritik durumda kaldığı olaylara derin bir endişeyle bakıyoruz.

Bu ölümcül hastalığa tek başına katlanmak zorunda kalanlara, yakınları bulaşıcı korkularından dolayı son gün ve saatlerinde ziyaret edemeyen ve rahatlatan acıyor.

Bu ailelerin çoğu, babalara, annelere ve büyük anne ve büyükbabalara son veda etmeleri için cenazelere katılmaları da engellendi. Ne de en büyük ihtiyaç duydukları zamanda onları teselli edecek arkadaşlar ve aile edinemezler.
Sevilen birinin ölümü zordur ama bu şartlar altında buna katlanmak anlaşılmaz.
Bugün ilerleyen saatlerde Londra ‘ da tüm koronavirüsü kurbanları için özel bir Mevlit olacak. Ben ve eminim ki birçoğunuz, bu sevgili vefat eden ruhlar için birlikte izleyecek ve dua edeceksiniz.
Kıbrıs ‘ta, Türkiye’ de ve dünyanın dört bir yanındaki bu korkunç virüsün diğer tüm kurbanları için de dua edelim.
Bu salgın sırasında çalışan herkese saygı göstermek istiyorum, pek çok kişi başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atıyor.
Doktorları ve hemşireleri, bakım çalışanlarını, acil servisleri, devlet memurlarını ve topluma gerekli hizmetleri sunmak için şahsi güvenliğini feda eden özel sektördeki kişileri selamlıyorum.
KKTC ‘ de ve yurt dışında çok fazla kahramanımız var. Yaptığın her şey için teşekkür ederim.
Ayrıca çoğunun finansal endişeleri olduğunu da biliyorum. Şüphesiz bu olağanüstü kriz çoğumuz için büyük zorluklar ve zorluklar yaratmaya devam edecektir.
Ancak Kıbrıs Türk halkının tarihinin gösterdiği gibi, birlik olduğumuzda en büyük sıkıntıların üstesinden gelebiliriz.
Son olarak herkesi iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olmaya çağırıyorum.
Dünyanın geri kalanı gibi KKTC de kilitlendi. Evde kalmamız ortak iyiliğimiz için.
Ama aynı zamanda akraba ve dostlarımızla düzenli temas halinde olmalıyız özellikle yalnız yaşayanlar, yaşlılara ve savunmasız olanlarla.
Onları her gün ara. Onlara değer verdiğini bildiklerinden ve sevdiğinden emin ol, çünkü yarın hiçbirimize söz verilmez.
Kendimizi geliştirmek ve en çok ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için bu zamanın en iyi şekilde kullanmaya çalışalım.
Allah hepimizi gözetlesin, acı çeken herkese güç ve sabır versin.
Daha güzel günler gelecek.”

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