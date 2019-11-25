  • BIST 105.382
  • Altın 269,078
  • Dolar 5,7328
  • Euro 6,3178
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz.Hükümet olarak bundan rahatsızız

» »
Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz
Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz.Hükümet olarak bundan rahatsızız

Başbakan Ersin Tatar, ülkede zaman zaman fikir ve ifade özgürlüğünün istismar edildiğini söyledi.

Bu ifadeleri bir öğretmenin gündeme getirmesinin kabul edilmez olduğunu kaydeden Tatar, “Amaç öğretmene, eğitime hizmet değil. Başka bir yere hizmet etmektir. Cesaretin varsa siyasete girersin bunları orada söylersin” dedi.

Çoğu öğretmen ve öğrencinin bu sendikacının görüşünü kabul etmediğini kaydeden Tatar,“Bu düşünceler, Kıbrıs Türk halkının duruşuna, düşüncülerine hizmet etmiyor... Bu pozisyonları istismar edenlerin yaptırım ve yasalarla sıkıştırılması lazım. Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz. Devletten maaş alacaksın ama bu devlete bunları söyleyeceksin…KKTC’yi zayıflatmak, sorgulatmak, kafa karıştırmak istiyorlar” dedi.

Başsavcıdan bu konuda araştırma yapmasını istediğini anımsatan Başbakan, “Yasalarla ilgili araştırma yapılacak. Esas olan KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hizmettir. Bu olanlar çalışmalarımıza gölge düşürüyor. Tüm bakanlarla da konuştum. Hükümet olarak bundan rahatsızız” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Cephanelikteki patlama yangın ya da sabotaj değil, teknik bir sebepten kaynaklandı"25 Kasım 2019 Pazartesi 18:35
  • “Şiddeti durdurmak ve önlemek hepimizin görevi olmalı”25 Kasım 2019 Pazartesi 18:22
  • Meteroloji Dairesi'nden sağanak yağmur uyarısı25 Kasım 2019 Pazartesi 18:05
  • Cumhuriyet Meclisi’nde Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi kuruluyor25 Kasım 2019 Pazartesi 17:57
  • Bakanlar Kurulu toplandı.25 Kasım 2019 Pazartesi 17:55
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Kasım 2019 Pazartesi 17:24
  • “Ayrışarak değil, ele ele vererek irademizi ve haklı taleplerimizi dünyaya anlatacağız”25 Kasım 2019 Pazartesi 17:14
  • Tatar önce İstanbul'a ardından Strazburg'a gidecek25 Kasım 2019 Pazartesi 17:03
  • Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü'ne atanan Emine Pilli hakkında açıklamada bulundu25 Kasım 2019 Pazartesi 16:04
  • 271 sürücü süratten, 145 sürücü de seyir halinde cep telefonunda konuşmaktan rapor edildi25 Kasım 2019 Pazartesi 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti