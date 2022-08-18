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Tatar: Bu millet çok acılar çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile eşi, kızı ve torunlarını kabul etti
Tatar: Bu millet çok acılar çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyecek

Kabuldeki konuşmasında, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar kendisinin çocukluğunda, Kumsal katliamında şehit edilen ailenin acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteği ile restore edilen, katliamın yapıldığı ev olan Barbarlık Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojik donanımı ve altyapısı ile çağımıza yakışır bir yenileme yapıldığını belirtti.

Şehitlerimiz sayesinde bir devlet kurulduğunu ve bunun Doğu Akdeniz’de çok şey ifade ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu milletin çok acılar çektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle milli davasından da asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

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