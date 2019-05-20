Tatar: Erken seçim maliyetli bir şey, HP ile anlaşma olursa bu iş sonlanabilir, Bakanlık sayıları 7'ye 3 olacak

Erken seçim maliyetli bir şey, HP ile anlaşma olursa bu iş sonlanabilir..
Tatar açıklama yapıyor...
İki parti arasında Kıbrıs sorununda uyum da vardır...
UBP üzerine düşen hazırlıkları yaptı.
Tatar, HP'nin elinde tuttuğu Bakanlıklar elinde kalır diğer Bakanlıklar UBP'de olur. 7'ye 3 olacak Bakanlıklar.
Hakkaniyet 7'ye 3'tür.
Gençlik ve Spor Dairesi konusunda ısrarcı oldular. Bunu kabul etmedik.
22 kuruluşun dağılımında hakkaniyet oranında bir dağılım olacaktır.
Toplantı yarın
Yarınki toplantı saatinin öğlenden önce olmasında fayda vardır.
Yarın ki toplantı UBP'de gerçekleşeecek.
Ersin Tatar, Prensiplerde büyük oranda anlaşıldı.
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