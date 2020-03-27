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Tatar geri adım attı: “Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız”

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Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi
Tatar geri adım attı: “Kaynak yaratılırsa herkese destek sağlayacağız”

Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye, gerekse üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iç dinamiklerini en iyi şekilde değerlendirerek, birlik beraberlik içinde hareket ederek, Anavatan Türkiye ile iş birliği  yaparak Covid-19 salgını ile bunun getirdiği ekonomik sıkıntıları aşacağını” söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, “Gerek Türkiye gerekse üçüncü ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen öğrencilerle, iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini, ilk etapta yapılanlara ek olarak, kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini” söyledi.

Başbakan Tatar şöyle dedi:

“ Beni herkes tanıyor. Türkiye’den gelen veya burada doğup büyüyen herkesle, her zaman iç-içe olan, insanımız arasında veya diğer ülkelerden gelen ve ekonomimize katkı sağlayanlar arasında asla ayrım gözetmeyen bir yapım vardır. Buna rağmen söylediklerimin başka noktalara çekilmeye çalışılması politik istismardan başka bir şey değildir.

Nitekim söz konusu programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’nun adını da vererek bazı emekçi kardeşlerimiz ve özel sektörden gelen talepleri inceleyeceğimizi,  değerlendireceğimizi ve ardından olanaklarımız ölçüsünde bazı adımlar atabileceğimizi de söyledim.

Özel sektörün içinden gelen birisi olarak benim özel sektöre karşı olmam veya özel sektör çalışanını düşünmemem gibi bir durum da söz konusu olamaz.

Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak içindir.

Açıklanan pakette bu yönde bazı maddeler vardır ve bunların daha da ileri taşınması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak, herkes de şunu bilmelidir ki kamu çalışanlarının Devlet nezdinde elde ettikleri bazı Anayasal ve yasal haklar vardır ve bunların gözetilmemesi halinde ülkede bir kaos yaşanması olasılığı yüksektir.

Dolayısıyla, herkes müsterih olsun.

Gece-gündüz, sektörlerimiz, insanımız, ülkemiz ezilmeden, fazla üzülmeden bu günleri atlatsın diye çalışıyoruz.

Önceliğimizi Covid 19 salgınını aşmaya verelim.

Kurallara , yapılan düzenlemelere uyalım ki bir an önce tehlikeyi kontrol altına almış, ve ortadan kaldırmış olalım.

Gün hakikaten birlik ve beraberlik günüdür.

Buna yürekten inanıyor, ona göre davranıyor, her kesimle, herkesle diyalog kurma, onların önerilerini değerlendirme yoluna gidiyorum.”

 

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