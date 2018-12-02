Tatar: Hükümet halkın sesine kulak verip istifa etmelidir

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamad hükümeti sektörleri rahatlatacak ve halkın refahını artıracak icraatlar yapmamakla suçladı. Tatar, “ hükümetin en önemli konu olan Türkiye ile 2019-2021 dönemini kapsayacak Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü imzalayamadığını, Türkiye’den reformlar ve yatırımlar için sağlanan kaynakları alamadığını “ da ifade etti..

Ulusal Birlik Partisi’nin başlıca gündem maddesi Kıbrıs Türk Halkı’nın refahıdır, ekonomik sorunlarının aşılması, hak ettiği yaşam kalitesine ulaşmasıdır” diyen Ersin Tatar, gündemin bir an önce, halkın istemediğini iddia ettiği hükümetten kurtulmak olduğunu savundu. Hükümetin hazırladığı 2019 bütçesinde 1 milyar TL’lik bir açığın söz konusu olduğunu kaydeden Ersin Tatar, “Sektörler zorluklar yaşar, halk fakirleşirken hükümetin bunları aşabilecek bir planı yoktur.

Halk bu durumun farkındadır dolayısı ile artık bu hükümeti istemiyor. İş dünyası, kurum kuruluşlar, hükümete güvenmiyor, tepki gösteriyor” dedi. Hükümetin ortaklarının daha önce yapmayacaklarını söyledikleri her şeyi yaptıklarını da iddia eden Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı bu yaşananları hak etmiyor.

Süresi dolan hükümet ne kadar erken halka kulak verir istifa ederse o kadar ülkeye fayda sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.