Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlardan İrsen Küçük yarın düzenlenecek törenlerle toprağa veriliyor.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören yarın, yıllarca hizmet verdiği Sarayönü’nde bulunan UBP Lefkoşa İlçe Binası önünde saat 09.30’da düzenlenecek.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar buradaki törende bir konuşma yaparak, Küçük’ün ülke ve partiye hizmetlerine değinecek.

Küçük için saat 10.30’da da Cumhuriyet Meclisi’nde Devlet Töreni düzenlenecek.

Bu iki törenin ardından Küçük’ün naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.



TATAR’IN AÇIKLAMASI



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük’ün gerek ülkeye gerekse UBP’ye bir çok hizmetler verdiğini belirtti ve “Küçük’e son görevimizi layıkıyla yapacağız. Başta UBP’liler olmak üzere herkesi cenaze törenlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.