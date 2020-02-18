Tatar, yayından kaldırılan program için "Elçilik talimatına" açıklama getiremedi "Etik Değer" dedi

KANAL T’DEN KAMUOYUNA DUYURU

Bir süreden beridir Televizyon kanalımızda kendi programını hazırlayıp sunan Sayın Taner Ulutaş’ın Kanal T’nin titizlikle üzerinde durduğu ve savunduğu gazetecilik etik değerleri ile bağdaşmayan söylemleri nedeniyle Kanal T yönetimi, Sayın Ulutaş’ın kanalımızın olanaklarından yararlandırılmaması kararı almıştır. Kanal T hiçbir programcısının hiçbir kişiye yönelik rencide edici yayın yapmasına müsaade edemez.

Bizim için büyük önem arz eden etik değerlerimizle ilgili varmış olduğumuz bu kararın siyasi nedenlerle başka mecralara çekilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kanal T Kıbrıs Türk halkının sesi, demokrasinin, çok sesliliğin ve etik yayıncılığın savunucusu olmaya devam edecektir.

Sibel Tatar

Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

NE OLMUŞTU?

Elçilik kaldırın dedi program yayından ‘Kaldırıldı’

Kanal T’de iki yıldan beridir yayınlanmakta olan Taner Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu “Ateş Hattı” programı, geçtiğimiz Perşembe günü itibarı ile yayından kaldırıldı.

Kanal T’de iki yıldan beridir yayınlanmakta olan Taner Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu “Ateş Hattı” programı, geçtiğimiz Perşembe günü itibarı ile yayından kaldırıldı.

Halkın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üreten ve halkın siyasi nabzını da gündemde tutan “Ateş Hattı” programının, eleştirilere tahammül edemeyen Türkiye Büyükelçiliğinin devreye girmesi ile Kanal T’den yayından kaldırıldığı ileri sürülüyor.

Halkın sorunlarına çare üretmeye çalışılan, Salı ve Perşembe günleri saat 17.50-18.50 saatleri arasında yayınlanan program, bu niteliği nedeniyle yüksek bir izlenme oranına kavuşmuştu.

Zaman zaman, siyasilerin hatalı beyanatlarının da eleştirildiği programın bu nedenle yayından kaldırıldığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanması beklenen programın yerine başka bir program konurken, bunun gelen direktif sonrasında yapıldığı öğrenildi.