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Tatar, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’yı istifa etmeye çağırdı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son gelişmeleri dikkate alarak, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı istifaya çağırdı.
Tatar, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’yı istifa etmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son gelişmeleri dikkate alarak, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı istifaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir üniversitemizde yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak polis soruşturması ve yargı süreci devam ederken, Yüksek Adliye Kurulu’na başvuruda bulunarak YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması talebinde bulundum.

Bilindiği üzere, YÖDAK Başkanını görevden alma yetkisi sadece Yüksek Adliye Kurulu’na aittir.

Yapmış olduğum başvuru sonrasında konu ile ilgili olarak toplanan Yüksek Adliye Kurulu, 15 gün içerisinde YÖDAK Başkanı Avcı’nın savunmasının alınması, soruşturma yargıcı olarak görevlendirilen Yargıç Gökhan Asafoğulları’nın bir ay içerisinde konu ile ilgili rapor hazırlaması ve bunun sonrasında da uygun görülürse YÖDAK Başkanı Avcı hakkında disiplin soruşturması başlatılması yönünde karar almıştır.

Bu arada bir kez daha belirtmek istiyorum ki yargıya olan güvenim tamdır.

YÖDAK’ta yeni bir yapılanmanın oluşumuna olanak sağlamak amacıyla, yargı süreci devam ederken masumiyet karinesini de dikkate alarak, YÖDAK Başkanı Avcı’nın bu aşamada istifa etmesi gerektiği inancını taşımaktayım."

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