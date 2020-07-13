  • BIST 118.399
  • Altın 398,796
  • Dolar 6,8539
  • Euro 7,7868
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Tatar:AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı

» »
Başbakan, Rum Yönetimi’ni seyahatlerini engellemekten vazgeçmeye, AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı.
Tatar:AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi’ni yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmeye, Avrupa Birliği’ni Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili girişimlerini hızlandırmaya çağırdı.

Tatar, “Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı değiştirilmesi mümkün değilken Rum Yönetimi kendince bazı şeyler ileri sürerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelliyor. Bu doğru bir davranış değildir” dedi.

Başbakan Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nin ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptığını kaydederek, buna kulak verilmesini istedi.

Tatar, “Bir an önce yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmelidir” ifadelerine yer verdi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, Rum Yönetimi’nin Covid-19’u ileri sürerek iki taraf arasındaki seyahati engellemesinin doğru olmadığını belirtti

“Güney Kıbrıs, KKTC ile kıyas yapılamayacak kadar vakası olan bazı ülkelerle karşılıklı seyahatler gerçekleştiriyor” diyen Tatar, şunları kaydetti:

“Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesinden rahatsızlık duyduğu bir gerçektir.

Nitekim Covid-19 öncesinde bu rahatsızlık pek çok kez Rum basınında yer almış, Rum Yönetimi’nin tedbirler düşündüğü ifade edilmişti

Şimdi anlaşılıyor ki Rum tarafı bizim ekonomimize zarar vermek için bazı oyunlar çeviriyor.

Rum Yönetimi Yeşil Hat Tüzüğü’nün tek yanlı olarak değiştirilmesi mümkün değilken kendince bazı şeyler ileri sürerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelliyor.

Bu doğru bir davranış değildir.

Avrupa Birliği derhal Yeşil Hat Tüzüğü’nün gereğinin yerine getirilmesi için girişimlerine hız vermeli ve Rumların bu adımını durdurmalıdır.

Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin oy birliği ile yaptığı çağrıya kulak vermeli ve bir an önce yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmelidir.

Çok iyi biliniyor ki, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kıyas kabul etmeyecek derecede vaka olan bazı ülkelerle Güney Kıbrıs arasında karşılıklı seyahatler gerçekleşmektedir.

Hal böyleyken, Rum Yönetimi’nin Covid-19’u ileri sürerek iki taraf arasındaki seyahati engellemesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30
  • Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52
  • Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:45
  • Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
  • Araç Muayeneleri Özelleşiyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:22
  • Şair-yazar Zeki Ali’nin onuncu kitabı “Tuhaf İstasyon” yayınlandı… 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
  • KTOEÖS’te Gökçebel dönemi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:17
  • Meclis Genel kurulunda YYK yasası görüşülüyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:15
  • Anayasa değişikliği halk oylaması 11 Ekim’de13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti