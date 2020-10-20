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Tatar:"Ben aktif bir Cumhurbaşkanı olacağım.İngiltere'ye gideceğim"

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Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk olarak Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını cevaplandırdı.
Tatar:"Ben aktif bir Cumhurbaşkanı olacağım.İngiltere'ye gideceğim"

İşte o açıklamadan satır başları:

-Cuma günü Cumhurbaşkanlığı devir teslim olacak

- 11 aday vardı. Halk sözünü söyledi. seçim bitti ben bütün halkın Cumhurbaşkanıyım

- Başbakanlık görevini kurultayla genel başkan olacak kişiye vermem en doğrusu olur. erken zamanda bir kurultay yapılacak

-Özersay'ın sorunu Maraş meselesi nedeniyle Ersin Tatar'a bir tepkisi var. UBP ile bir meselesi yok diye düşünürüm.

-UBP başkanı seçildiginde ilk işim hükümeti kurma görevini vereceğim

-Hükümet kurulana kadar vekaleti kime vereceğimizi partide tartışacağız. çeşitli adaylar var

-Başbakan yardımcısı konumunda olan Özersay bize küstü aramadı bizi

-Yeni bir hükümet kurulacak. o yeni hükümet çalışmaları derhal başlaması lazim. Halkın Partisi durumunu netleştirmesi lazım. diğer partilerlede görüşmeler var

-Özgürgün'ün istifasını parlementoda kabul etmedik. dileğimiz yeni dönemde bizimle beraber olmasıdır

-Ben aktif bir Cumhurbaşkanı olacağım.İngiltere'ye gideceğim ve oradaki lobileri bilgilendireceğim. Ankara ziyaretimiz haftaya olacak.

-Ben sadece dış politikayla değil iç konularda da hükümete destek olacağım. Türkiye ile hükümet arasında bir köprü olacağım

-Özersay ile devlet ciddiyeti içerisinde görüşmek istiyorum. kendisini tekrar arayacağım

-Alternatiflerin masaya gelmesi gerekir. 50 yıldır federasyon görüşmesi ile bir netice alınmadı. masada ön şartlar netleşmeli.

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