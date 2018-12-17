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Tatardan Guterres'e mektup: Alternatif çözümler de masada olmalıdır

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs konusu ile ilgili bir mektup gönderdi.
Tatardan Guterres'e mektup: Alternatif çözümler de masada olmalıdır

Tatar’ın mektubu bu sabah Guterres’e iletilmek üzere Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Temsilciliği yetkililerine teslim edildi.

UBP Genel Başkanı Tatar, söz konusu mektubunda partinin yetkili kurullarda Kıbrıs konusunda yapılan değerlendirmeleri Genel Sekreter’e bildirdi.

“ İsviçre'nin Crans Montana kentindeki müzakerelerin geçtiğimiz yıl Rum uzlaşmazlığı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra yeni bir döneme girilirken, bunun geçmiş süreçlerin tekrarı veya devamı olmaması” gerektiğinin altı çizilen mektupta, “ yeni bir süreç başlayacaksa bunun açık uçlu olmayacağı” kaydedildi.

Tatar’ın Guterres’e mektubunda  “ yeni bir sürece girilecekse sonuç odaklı olarak çaba gösterilmesinin” gerektiği de ifade edildi ve “ iki devletli çözüm dahil alternatif çözüm formüllerinin de masada olması” talep edildi.

Mektupta, yeni sürecin sonuçsuz kaldığının ortaya çıkması durumunda, Kıbrıs Türk halkına uluslararası statü verileceği baştan belirlenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, mektubunda “ Genel Sekreter Guterres’ten, Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan izolasyon ve ambargoların sona erdirilmesi için çaba göstermesini, hidrokarbon konusunun ele alınması için bir ad-hoc komite oluşturulmasını sağlamasını da” istedi.

Mektupta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı konusunda ise şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Türkleri geçmişte bazı yıkımlardan koruyan tek taraflı müdahale hakkı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin etkin, fiili ve fiziki güvencesidir. Bunun devam etmesinin, bizim için olmazsa olmaz bir durum olduğunu da vurgulamak istiyorum.

Güvenliğimiz için gerekli olan yeterli ve caydırıcı sayıda Türk askerinin Ada’da kalmaya devam etmesi de bizim için olmazsa olmazdır ve Parti Kongremiz tarafından kırmızı  çizgi olarak kabul edilmiştir.”

 

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