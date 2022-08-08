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Tatar'ın Erdoğan'ın davetlisi olarak gideceği açıklandı ama programda Erdoğan ile görüşmesi yok!

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Tatar'ın Erdoğan'ın davetlisi olarak gideceği açıklandı ama programda Erdoğan ile görüşmesi yok!
Tatar'ın Erdoğan'ın davetlisi olarak gideceği açıklandı ama programda Erdoğan ile görüşmesi yok!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak bu akşam Türkiye’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gitmek üzere bu akşam saat 20.50’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.  

Yarın sabah Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar,  basın kuruluşları ile de bir araya gelecek ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.  

Akşam saat 20.00’de ise 5. İslami  Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar çeşitli medya kuruluşlarına, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız kısıtlamalar ve spor ambargosu konularında açıklamalarda bulunacak.

Çarşamba günü Konya’da ikili görüşmeler ve temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Karaman’a hareket edecek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türkü’nün Adada Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a Fahri Doktora tevdi edilecek. Daha sonra, Karaman Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Adana Havalimanı üzerinden Ercan Havalimanı’na hareket edecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın saat 22.20’de Ercan Havalimanı’na varması bekleniyor.

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