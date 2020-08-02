TBMM Başkanı Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı.

Şentop, görüşmede bayramın huzur içerisinde geçmesini dileyerek Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm Milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladığını dile getirdi.

Başkan Uluçay da görüşmede Şentop’u ve şahsı nezdinde tüm TBMM mensup milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyeti halkının bayramını kutladı.

Görüşmede Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz döneminde gerçekleştirdiği olağanüstü birleşimler hakkında bilgiler verirken, karşılıklı olarak Covid 19 ile mücadele sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.