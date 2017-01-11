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TCEP: "Akile için adalet istiyoruz"

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TCEP: "Akile için adalet istiyoruz"
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, 30 Aralık’ta kendi evinin balkonu altında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Akile Nacisoy’un ölümünün kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, 30 Aralık’ta kendi evinin balkonu altında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Akile Nacisoy’un ölümünün kendilerini derinden sarstığını belirtti.

Platform yaptığı açıklamada, Akile’nin ailesi tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında da belirtildiği gibi bu ölüm ile ilgili aydınlatılması gereken birçok detayın bu soruşturmayı yapmakla görevli kişilerce göz ardı edildiğini savunarak, detayları karanlıkta bırakmak amacıyla bulguların detaylı incelenmeden ve etkin soruşturma gereklerine uyulmadan “intihardır” denilerek konunun kapatılmak istendiğini ileri sürdü.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, KKTC devletinin sorumluluklarını yerine getirmesini Akile Nacisoy’un ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesini ve bu ölüme dair tüm ifade ve bulguların bilimsel adli yöntemler süzgecinden geçilerek herkese borçlu olunan gerçeğin su yüzüne çıkartılmasını istedi.

Platform ayrıca, başkalarının da şiddete mahkûm olmaması için sığınma evi, cinsiyet odak noktaları, şiddeti önleme ve danışma merkezleri gibi önlem ve mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesini ve bu devletin insan hayatına gerçekten değer verdiğini göstermesini talep etti.

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