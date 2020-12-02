TDP MYK Sona erdi... Teknokrat seçim hükümetine TDP'den evet...

TDP MYK toplantısı sonra erdi.

Toplantıda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit hükümet kurma süreci ile ilgili gelişmeleri MYK üyelerine aktardı.

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Edinilen bilgiye göre TDP, Bakanların teknokrat olması ile ilgili herhangi bir ön şart ortaya koymayacak. Teknokrat bir seçim hükümeti önerisine olumlu yaklaşacak.

İLKELERDE UZLAŞI YAKIN

TDP MYK'nın masaya koyduğu ilkelerin bir çoğunun ise diğer siyasi partiler tarafından da olumlu bulunduğu öğrenilirken, 2-3 madde de farklılıklar olduğu bu konuda da TDP'nin uzlaşı noktasında olacağı ve sürecin ilerlemesi adına ısrarcı olmayacağı öğrenildi.

TDP DİĞER PARTİLERE AKTARACAK

TDP MYK toplantısında belirlenen konuları TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in Perşembe günü düzenlenmesi muhtemel yeni parti başkanları zirvesinde diğer parti başkanlarına aktaracağı da öğrenildi.

NE OLDU?

HP'nin önerisi: 4 başkan da kabinede olmasın

Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, hükümet görüşmelerine ve partinin yaklaşımına ilişkin bilgi verdi. Hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ve her şeyin masada olduğunu söyledi. Parti olarak gerçek bir teknokrat hükümet kurulmasını önerdiklerinin altını çizen Rogers, hiçbir partinin seçimi düşünmeden iş yapmaya odaklanmasının önemine vurgu yaptı.

Televizyon programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Genel Sekreter, hükümet çalışmalarına zarar vermemek adına parti olarak özellikle açıklama yapmamayı seçtiklerini ancak gerçekle bağdaşmayan bazı yorumların yapıldığını ifade etti. Rogers, Halkın Partisi’nin kurulacak hükümette teknokrat bir kabine oluşturulacaksa, dört partiden hiçbirinin parti başkanlarının kabinede bulunmaması yönünde öneri yaptıklarının altını çizdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da görüşmeler esnasında kendisinin başbakan olma yönünde bir ısrarı olmadığını deklare ettiğini belirterek, onun teknokrat kabine önerisi üzerine bu teklifi yaptıklarını belirtti. Tıpkı geçmiş zamanda CTP’nin öncülüğünde kurulan Sibel Siber seçim hükümetinde olduğu gibi; hiçbir parti başkanının ve milletvekilinin kabinede yer almadığı, tamamen teknokrat bir seçim hükümetinin oluşturulmasına Halkın Partisi olarak sıcak baktıklarını ifade eden Jale Refik Rogers, böylece kişilerin seçim odaklı hareket etmesinin engellenebileceğini söyledi.

SON SÖZ PM'NİN

Rogers, hükümet kurma çalışmalarının hala masada olduğu ve bir hükümet oluşumu ile ilgili netleşen bir fotoğraf ortaya çıkması durumunda bunu Halkın Partisi parti meclisinin onayına sunacaklarını söyledi

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