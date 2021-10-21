TDP’de Genel Sekreter, MYK ve TOCEK Başkanı Belirlendi

Toplantıda, Genel Sekreterliğe oybirliği ile Dr. Halil Hızal, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına ise Yeşim Beyaz İlkan getirildi. Daha sonra yapılan seçimlerde ise, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu: Mehmet Harmancı, Yeşim Dede, Zeki Çeler, Doğa Yalçın, Hasan Umur, Nesip Nalcıoğlu, Mürüde Çelikağ, Evrim Benzetsel, Çelen Çağansoy.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Ekim’de gerçekleştirilen 7. Olağan kurultayın ardından Genel Sekreter, TDP TOCEK ve Merkez Yönetim Kurulu'nun da belirlendiğini belirterek, “Önce Gençlik Örgütü ve İlçe Kongrelerimizi, ardından da 7. Olağan Kurultayımızda Parti Meclisini belirledik. Yeni katılımlarla birlikte daha dinamik bir yapı oluşturduk. Yolumuza çok daha güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ise ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sürecin farkında olduklarını belirterek, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yaratıcılık ve adaletin en önemli ilkeleri olacağını belirtti.